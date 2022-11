¿Twitter de paga? Las características que propone Musk para el servicio de 8 dólares

Una nueva era ha llegado a Twitter luego de que Elon Musk comprar la red social, pues ahora como propietario busca lanzar una nueva versión que será de paga.

Así es, el magnate anunció este martes el lanzamiento de Twitter Blue, una nueva versión de la famosa red social que tendrá ciertos beneficios que no tendrá la versión gratuita.

Conoce aquí el precio y las nuevas características que te ofrecerá la versión de paga de dicha aplicación.

¿Cuánto cuesta Twitter Blue?

Twitter Blue tendrá un precio de 8 dólares al mes y según Musk, el cobro de esta nueva versión tiene el objetivo de que la red social pueda diversificar las fuentes de ingresos de su plataforma.

La versión de paga está disponible en muy pocos países y en un principio, el dueño de Tesla pensaba cobrar 20 dólares al mes.

Previamente, Musk había asegurado que el nuevo sistema que piensa aplicar significa "poder para el pueblo", mientras que el actual es "un sistema de siervos y señores".

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Características de Twitter Blue

Las nuevas características que tendrá Twitter Blue son:

Prioridad en respuestas, menciones y búsquedas para combatir el spam.

Facilidades para postear videos y audios largos.

La nueva versión tendrá la mitad de publicidad, que la versión original.

Un bypass de paywall o "muro de pago" para anunciantes, lo que le dará a Twitter una fuente de ingresos para recompensar a los creadores de contenido.

Contará con una etiqueta secundaria debajo del nombre para identificar a quien sea una figura pública y certificar la autenticidad de su cuenta.

¿A favor o en contra de Twitter Blue?

Tras el anunció de Elon Musk, las reacciones no se hicieron esperar, teniendo como resultado una polarización donde hay quienes aplauden la nueva versión pagada como quienes rechazan completamente el Twitter Blue.

Cabe recordar que el viernes pasado, el multimillonario había informado también que formaría un consejo de moderación de contenidos "con puntos de vista muy diversos".

"No se tomarán decisiones importantes sobre el contenido ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna el consejo", manifestó Musk.

Twitter sostiene que tiene 238 millones de usuarios diarios, una cifra eclipsada por los casi 2 mil millones de Facebook, y no ha podido monetizar su plataforma de la misma manera que sus rivales.

Sin embargo, tiene una gran influencia en el debate público porque es la plataforma favorita de muchas empresas, políticos, periodistas y otras figuras públicas.

