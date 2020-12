Twitter cerrará Periscope: la app de videos en directo se despide en 2021

Twitter anunció este martes que cerrará la aplicación para emitir video en directo Periscope en marzo de 2021, al considerar que se ha vuelto "insostenible" a causa de la caída en el número de usuarios en los últimos años.

"La verdad es que la aplicación de Periscope se encuentra en un estado de mantenimiento insostenible, y lo ha estado por bastante tiempo. En los últimos años, hemos visto una caída de usuarios y sabemos que el costo de mantenerla aumentará a medida que pase el tiempo", apuntaron en un comunicado desde Twitter, que adquirió esa aplicación en 2015.

Las funciones de Periscope, que vivió sus tiempos de mayor gloria a mediados de la década que ahora termina, fueron siendo integradas por la propia aplicación de Twitter paulatinamente con servicios como Twitter Live, con lo que la primera pasó a ser prescindible.

En los próximos días, dejarán de poderse crear nuevas cuentas en Periscope, y en marzo de 2021 la aplicación dejará de estar disponible en las tiendas virtuales. Hasta entonces, los internautas que lo deseen podrán descargarse una copia de sus videos y datos para conservarlos.

La empresa del pájaro azul compró la aplicación independiente de "microblogging" en 2015 para permitir a sus usuarios hacer "streaming" de video en directo con un teléfono celular.

Los videos pasaban entonces a estar disponibles para su visionado tanto en directo como durante las 24 horas que seguían a la grabación.

Cuando un usuario realizaba una emisión, sus seguidores recibían una notificación y al acceder al video podían hacer comentarios en directo y también indicar que les gustaba enviando corazones al autor.

El usuario podía elegir si su emisión era accesible para todos sus seguidores o limitar su acceso a un número específico de personas.

