Twitter contrata al famoso pirata informático Mudge como jefe de seguridad

La red social Twitter contrató al famoso pirata informático Peiter Zatko, popularmente conocido como Mudge, como nuevo jefe de seguridad de la compañía, según confirmó el propio "hacker".

"Parece que ya es público. ¡Estoy entusiasmado de unirme al equipo ejecutivo de Twitter! Creo de verdad en la misión de servir (de forma equitativa) a la conversación pública. ¡Daré lo mejor de mí!", escribió el popular pirata informático.

No se trata del primer empleo con una gran firma tecnológica para Mudge, que antes ya había trabajado para la compañía de pagos en línea Stripe, Google e incluso para el Departamento de Defensa de EU en la Agencia de Investigación y Proyectos de Defensa Avanzada (DARPA, por su sigla en inglés).

En julio de este año, unos piratas informáticos "hackearon" decenas de cuentas de Twitter, incluidas las de varias celebridades, y se descargaron datos personales de al menos ocho usuarios, en una estafa para recaudar pagos con Bitcoin.

El pirateo afectó, entre otras, a las cuentas en la red social del presidente electo de EU y entonces candidato demócrata Joe Biden, del expresidente Barack Obama, los multimillonarios Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos, del artista Kanye West y de las compañías Uber y Apple.

En total, los "hackers" intentaron entrar en 130 cuentas de Twitter, y consiguieron cambiar las contraseñas de 45 de ellas, lo que les permitió enviar tuits haciéndose pasar por esas celebridades.

Muchos de esos mensajes ofrecían doblar el dinero que los usuarios ingresasen en Bitcoin a un monedero virtual de criptomonedas, una estafa en la que cayeron al menos 510 personas, que ingresaron entre todas más de 120 mil dólares, según la compañía de análisis de "blockchain" Chainalysis.

Twitter precisó que, de acuerdo con su investigación, los piratas lanzaron una "estafa basada en la ingeniería social", al "manipular de forma exitosa a un número pequeño de empleados y usar sus credenciales para acceder a los sistemas internos" de la red social, incluidos sus sistemas de seguridad "con dos factores".