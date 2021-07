Fleets de Twitter y otras funciones que dijeron adiós en redes sociales

Twitter anunció el cierre de sus 'Fleets' luego de concluir que no habían dado el resultado esperado.

La versión de las historias de Instagram en Twitter no funcionaron y es por ello que serán eliminadas de manera permanente, así lo informó la red social por medio de un comunicado.

Será el 3 de agosto cuando los 'Fleets' digan adiós, sin embargo, Twitter aseguró que seguirá trabajando en algunas cosas nuevas.

Las versión de 'historias' de Twitter permitían compartir texto, fotos, vídeo e incluso tuits para luego desaparecer de la plataforma al cabo de 24 horas.

Origen de las 'stories'

La idea original surgió gracias a Snapchat en 2012 y fue replicada por casi todas las redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y WhatsApp.

La implementación de esta función buscaba que cada plataforma tuviera una expansión para ser más rentable y alcanzar una mayor audiencia, sin embargo, en Twitter no fue una herramienta que lograra su objetivo, lo contrario de Instagram, donde las 'stories' son sumamente populares.

Dan marcha atrás

Otra de las funciones que tampoco funcionó fue el "citar tuits", dicha herramienta fue lanzada en diciembre de 2020 para quien quisiera retuitear algún artículo pero tras su fracaso, Twitter dio marcha atrás y decidió volverlo opcional.

El que definitivamente tuvo un cierre fue Periscope, su aplicación enfocada en las transmisiones en vivo pues la gente dejó de usarla y según la red social "en los últimos dos años el consumo ha caído y el mantenimiento de la aplicación ha resultado ser insostenible".

Por su parte, Facebook e Instagram decidieron dar la opción a los usuarios de desactivar los "Me gusta", por lo que el contador de reacciones en las publicaciones puede quitarse de tu perfil.

Dicha medida se tomó con el objetivo de mejorar la salud de los usuarios pues la popularidad en las redes se volvió un tema que comenzó a causar ansiedad en quienes no lograban un número determinado de 'Likes'.