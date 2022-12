Twitter se cae: usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

Usuarios reportaron que la red social Twitter ha estado fallando este miércoles al encontrar problemas en el inicio de sesión, con la carga de las cuentas y tuits.

De acuerdo con el sitio Downdetector, la falla comenzó a la 19:13 horas y señala que los principales reportes son a través de dispositivos móviles.

User reports indicate Twitter is having problems since 7:13 PM EST. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems None — Downdetector (@downdetector) December 29, 2022

Pese a las quejas de los usuarios, la compañía aún no ha reportado nada en su cuenta oficial.

En el mapa proporcionado por Downdetector, se puede apreciar que en nuestro país es la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey donde hay más reportes de fallas por parte de los usuarios.

En nuestro país, la CDMX es donde se pueden apreciar más reportes de fallas. | Foto: Downdetector Mexico

¿Musk deja Twitter?

Elon Musk está buscando un nuevo CEO para la compañía, pero el escogido tendrá que permanecer a la sombra del millonario, quien considera que la plataforma se salvó de una ruina segura gracias a su liderazgo.

Tras días de un silencio inusual al respecto, el dueño de Twitter dijo la semana pasada que finalmente respetará la encuesta que publicó en Twitter en la que preguntaba a los usuarios si preferían o no su continuidad como director de la famosa red.

Según los especialistas, los recortes de personal han afectado a la infraestructura de la empresa. | Foto: AFP

El resultado fue de 57% de votos a favor de que el magnate se retirara del cargo.

Apartarse de la operación diaria de Twitter le permitirá a Musk, quien pagó 44 mil millones de dólares por su red social favorita, rebajar las críticas sobre su negligencia en otras de sus compañías, especialmente el fabricante de autos eléctricos Tesla.

