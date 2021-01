"Usen Signal" la recomendación de Elon Musk para dejar atrás el WhatsApp

Con un mensaje de dos palabras, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hizo una recomendación vía Twitter a los usuarios de WhatsApp que tras la imposición de las nuevas políticas de privacidad buscan una alternativa a la aplicación de mensajería instantánea.

“Usen Signal” fueron las palabras del fundador de Space X y Tesla con el que invitó a los usuarios a probar la aplicación de mensajería de Signal Foundation, disponible para iOs y Android, cuya creación data del año 2015.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

La aplicación de mensajería instantánea, Signal, utiliza el cifrado de extremo para proteger la información de sus usuarios. Su sistema se popularizo tanto que incluso WhatsApp lo utilizaba.

“Ni nosotros podemos leer tus mensajes o escuchar tus llamadas, ni nadie más. La privacidad no es un modo opcional, es como funciona Signal. En todos tus mensajes, todas tus llamadas, para siempre.” Se lee en la página oficial de la aplicación en la que no hay anuncios, vendedores o afiliados.

We continue to shatter traffic records and add capacity as more and more people come to terms with how much they dislike Facebook's new terms. If you weren't able to create a new group recently, please try again. New servers are ready to serve you. — Signal (@signalapp) January 10, 2021

Signal ha mantenido ventaja sobre WhatsApp y Telegram, sus competidores directos, sobre todo en materia de seguridad y privacidad, pero nunca se ha popularizado tanto como en últimos días.