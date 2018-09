iPhone se convierte en tu mamá virtual y controla el tiempo que usas tu celular

Seguramente tu mamá te ha dicho; ¡Ya deja ese celular! y si eres de las personas que se las pasa horas checando redes sociales o mandando mensajes, te traemos la nueva versión de iOs que se convierte en tu mamá virtual, ¡apagando tu celular cuando rebasas el tiempo de usarlo!

Luego de la presentación de los nuevos productos de apple con la misma expectativa que los amantes de la marca muestran año con año. El 17 de septiembre llegó la nueva versión de iOS 12 y una de sus actualizaciones es el #ScreenTime (tiempo de pantalla) que permite saber con exactitud cuánto tiempo pasas por día en tu móvil.

Si usamos esta herramienta, semanalmente nos proporcionará un reporte de a qué horas solemos usarlo y qué aplicaciones usamos con más frecuencia, incluso configurar controles parentales, además ¡podrás desconectar el teléfono a una hora determinada!.

No le veo gran cambio al iOS 12 más que para echarme en cara el tiempo que paso en redes sociales y nula creatividad. pic.twitter.com/RXtlOeBBgf — Omar_ ॐ 🏍 🚲 📿 🎵 🎧 (@0marcs) 18 de septiembre de 2018

Otras mejoras

Apple aseguró que mejoró significativamente el rendimiento frente a sus versiones anteriores. Entre las cifras que lanzó la compañía, señaló que la rapidez con la que se accede a la cámara mejoró en un 70%. Por otro lado, anotó que el teclado ahora se despliega un 50% más rápido.



La aplicación para videollamadas "FaceTime" permitirá comunicación grupal de hasta 32 personas.

Habrá mejoras en las sugerencias inteligentes a la hora de buscar fotos específicas en la galería.



Más Animojis; entre los que destacan un koala, un tigre, un fantasma y un tiranosaurio rex. La función ahora detecta la lengua para que estos curiosos animales la muestren al mismo tiempo que nosotros. También están los memojis, avatares personalizados de nosotros que podremos editar a gusto.

En cuanto a las notificaciones, ahora llegarán agrupadas según su tipo y relevancia en vez de individualmente como estaban acostumbrados.

Tras actualizar a #iOS12, no me gusta nada lo de agrupar notificaciones ya que si tienes 5 notificaciones de una misma persona te las agrupa en una. En WhatsApp es el mayor coñazo, por lo menos para mi. Desactivado al toque. pic.twitter.com/DvaE1w90u5 — Diego Medina (@diieguito4) 18 de septiembre de 2018

Y no nos olvidemos de las reacciones del público sobre la actualización

Bueno, con iOS 12 se puede controlar el tiempo que usas tu celular. ¡Hasta se bloquea sólo!

Que joda no haber sido suficientemente fuerte para controlarme sola pero ruego que esto funcione y deje de procrastinar.



Éxito, ahí te voy. — AMSC (@colortostado) 18 de septiembre de 2018

Con el nuevo #iOS12 puedes ponerte un límite de tiempo de uso del teléfono o de apps específicas. He probado a ver que tal y me lo he desactivado a las 3 horas después de ver que ya llevaba un tercio del tiempo consumido. Estresa mucho saber que se te acaba el tiempo 😂 — Jose M Mejias Mas (@jm92mm) 18 de septiembre de 2018

Esto es lo mejor!!! No saben la cantidad de tiempo que pierdo en twitter 🤦🏻‍♂️#iOS12 pic.twitter.com/YLPp5mFhXB — EgoTrips ☁️ (@aospinad) 18 de septiembre de 2018