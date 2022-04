Usuarios reportan caída de Whatsapp a nivel mundial; falla duró 1 hora

A través de redes sociales, usuarios reportaron que la aplicación de mensajería, Whatsapp, tuvo fallas sobre todo en la aplicación móvil al momento que querer enviar mensajes y recibirlos.

El sitio DownDectector señala que en punto de las 15:37 horas comenzaron a recibir reportes de fallas en el servicio, alcanzando más de 2 mil reportes en minutos.

Por su parte, Whatsapp a través de sus redes sociales compartió un comunicado en donde mencionan que ya habían detectado la falla y se encontraban trabajando para arreglarla.

"Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas", escribió la aplicación.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience. — WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022

Usuarios reaccionan a caída

Como es costumbre cuando falla el servicio de alguna red social, los usuarios responden con memes a la caída, y en el caso de que Whatsapp es una de las más usadas como mensajería en el país, afecta a la mayoría de usuarios.

Se les cayó WhatsApp?

Elon musk: bienvenidos y gracias pic.twitter.com/VwItg2NoSk — O͟f͟i͟c͟i͟a͟l͟_ ɹɐɯǝsoɥǝɾ (@jehosemar) April 28, 2022 Yo quitando Los datos, reiniciando el teléfono y reinstalando WhatsApp cuando en realidad se ha caído mundialmente 🤡 pic.twitter.com/ypqsqYN6aN — LΛWTON (@Ken_Lawton) April 28, 2022 Reiniciando datos, prende y apaga wifi y era #Whatsapp que se cayó . pic.twitter.com/pQxvIN3FKJ — Grey Mercado Mills  (@Arwheen) April 28, 2022 Mi crush no me contesta porque se cayó whatsapp, verdad? pic.twitter.com/w6tB2ntFmB — Raskolnikov (@monopirujo) April 28, 2022

El sitio DownDetector señaló que los reportes de fallas bajaron a las 16:26 horas, dando a conocer que el servicio poco a poco se restauró.