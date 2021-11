Usuarios reportan fallas en Facebook, Instagram y Messenger

Usuarios reportaron en Twitter fallas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Messenger, donde los primeros reportes llegaron por parte de usuarios que viven en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido.

De acuerdo con DownDetector, las fallas de las aplicaciones y el sitio web de las redes sociales iniciaron alrededor de las 12:28 pm de este miércoles, donde reportaban que no podían conectarse al servidor, iniciar sesión e incluso lentitud en ciertas funciones.

Los informes de los usuarios indican que Facebook Messenger tiene problemas desde 12:28. https://t.co/iG0Apzet2d Retweet si usted también está teniendo problemas #fallaFacebookMessenger — Downdetector Mexico (@downdetectorMX) November 3, 2021

Específicamente en Facebook los usuarios reportaban problemas en la conexión del servidor, la carga del servicio e inconvenientes con el sitio web, siendo este el principal.

Mientras tanto, en Instagram se señalaban problemas con el inicio de sesión, carga de noticias y la versión para escritorios de la red social tampoco funciona correctamente.

En el caso de Messenger, los internautas dijeron que no podían enviar mensajes, ni conectarse al servidor, entre otros problemas con el sitio web.

No, your wifi isn't out. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #messengerdown — Messenger (@messenger) November 3, 2021 We're aware some of you are having trouble accessing our messaging apps at the moment. We're working to fix things as quickly as possible. Sorry for any inconvenience, and hang tight! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) November 3, 2021

Sin embargo, pese a las fallas en las principales redes sociales de Mark Zuckerberg, las personas sí pueden comunicarse con sus contactos a través de WhatsApp, ya sea en su versión para escritorio o smartphones.

Cabe destacar que una vez, Twitter fue la red social ocupada por la gente para comunicarse y reportar en tiempo real qué es lo que sucede con las demás aplicaciones.