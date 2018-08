[Video] ¡Conócelo! Este es el superpoderoso Galaxy Note 9

Nueva York.- El nuevo Galaxy Note 9 de Samsung vio la luz este jueves en el Barclay Center de Brooklyn, el cual cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas Quad HD Super Amoled y una capacidad de memoria expandible hasta un terabyte.

No te pierdas: Te presentamos el nuevo Android 9 Pie: aquí todos los detalles

El nuevo teléfono de la surcoreana tiene una nueva S Pen, el lápiz que permite de forma más precisa escribir a mano, crear dibujos o gráficas en el smartphone, con la novedad de contar con conectividad Bluetooth para controlar a distancia música y videos, y tomar fotografías.

Introducing mobile power, unlike any other. Meet the new #GalaxyNote9.

Learn more: https://t.co/HZ4ivkSQCT pic.twitter.com/qdn7srfTqh — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 9 de agosto de 2018

También se conecta mediante un cable HDMI directamente a cualquier pantalla o monitor, para reproducir videos y presentaciones, sin utilizar el puerto Dex necesario en modelos anteriores.

El nuevo Note 9 de Samsung también aumento su batería, la cual es de cuatro mil miliamperios, por encima de los tres mil 300 de su versión anterior.

Power through the day, so you can celebrate the night. #GalaxyNote9 pic.twitter.com/zI1QDqmQqM — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 9 de agosto de 2018

Además, cuenta con dos versiones, una con 128 GB de memoria interna y 6GB en RAM, así como una de 512 GB y 8GB en RAM, con posibilidad de expandir la memoria interna hasta un terabyte con el uso de una tarjeta Micro SD de 512 GB.

El Galaxy Note 9 también será el primer teléfono con Android donde se podrá jugar Fortnite, al contar con un sistema de enfriamiento llamado Water carbon cooling system, así como un dispersor de calor especial para soportar la carga de trabajo que implica los gráficos de los videojuegos actuales en smartphones.

The phone that keeps you in the zone. #GalaxyNote9 pic.twitter.com/49cklukx6n — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 9 de agosto de 2018

El Galaxy Note 9 tendrá dos versiones, una con procesador Exynos 9 9810 con 2.7 gHz y otra con Qualcomm Snapdragon 845 a 2.8 GHz.

La cámara del teléfono también ha sido mejorada mediante Inteligencia Artificial, la cual identifica automáticamente hasta 20 escenas distintas, además de hacer ajustes necesarios de manera inmediata para tener la mejor imagen.

An intelligent camera that detects the flaws, so you won’t have to. #GalaxyNote9 pic.twitter.com/QccoPduqTj — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 9 de agosto de 2018

Y es que la inteligencia artificial detecta en una foto grupal si alguien cierra los ojos y avisa al usuario para que tome una segunda imagen o detecta si el lente está sucio.

¿Cuándo podrá conseguirse en México?

El Samsung Galaxy Note 9 se presentará en México del 23 al 30 de agosto próximo en preventa online y del 30 de agosto en adelante en la mayoría de tiendas Samsung y de operadores de telefonía.

¿Cuánto costará?

Sus precios irán de los 24 mil 999 pesos para su versión de 128GB y 29 mil 999 pesos para el de 512GB, en los colores azul, violeta y negro.

Complement your style: From Metallic Copper to Ocean Blue, with a matching or contrasting S Pen. #GalaxyNote9 pic.twitter.com/jtKX0uKwnI — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 9 de agosto de 2018

También cuenta con carga inalámbrica rápida, resistencia al agua y polvo IP68 4 y servicios de Samsung como Health y Samsung Pay, la plataforma de seguridad confiable de Knox y las opciones de seguridad biométrica que incluyen escaneo de huellas digitales, de iris y capacidades de reconocimiento facial.