WhatsApp celebra sus 10 primeros años

Mensajes, fotos, videos, stickers, llamadas, videollamadas, estados y grupos, son algunas de las herramientas que ha utilizado WhatsApp para mantener comunicados a los usuarios a lo largo de sus 10 años de vida.

Así, en esta década se ha visto que las personas de todo el mundo utilizan WhatsApp para mantenerse en contacto con sus seres queridos, conectar con sus comunidades, construir negocios o incluso durante casos de emergencia.

We're back 👋 and today we're celebrating our 10 year anniversary! Stay tuned for more. #10YearsofWhatsApp pic.twitter.com/mSDnRRUivi — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) 25 de febrero de 2019

Al hacer un recuento de su historia, WhatsApp menciona que salió al mercado el 24 de febrero de 2009, y en diciembre de ese mismo año vio la luz la función para compartir fotos y videos, mientras que para junio 2010 los usuarios ya podían compartir su ubicación.

Después de tres años, en abril, la plataforma ya contaba con 500 millones de usuarios, en tanto que para octubre se anunció que Facebook adquirió esta aplicación, por un monto de 19 mil millones de dólares.

La app, fundada por Jan Koum, añadió que en 2015 se logró desarrollar WhatsApp Web, versión que permite vincular el celular con la computadora, y para febrero de 2016, mil millones de usuarios la utilizaban cada mes.

Además, en noviembre ya se podían realizar videollamadas, con solo tener actualizada la versión en turno. Enm tanto que con mil millones de usuarios cada día, la plataforma lanzó la función Estados, en febrero de 2017, la cual permite subir videos o imágenes que sólo duran 24 horas.

Por último, la empresa puntualizó que en enero de 2018 llegó a tener mil 500 millones de usuarios cada mes y dio a conocer WhatsApp Business, así como las llamadas grupales y los stickers, para interactuar de diferente manera.