WhatsApp eliminará copias de seguridad en Google Drive

Las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive dejan de contar el espacio que ocupan, un cambio que se introduce a todos los usuarios este lunes y por el que se procederá a eliminar las copias no actualizadas en más de un año.Los usuarios de WhatsApp para Android podrán almacenar una copia de seguridad en Google Drive sin que se tenga en cuenta el espacio que ocupa, como se anunció este verano. Al estar alojada en la nube, la copia se podrá transferir más fácilmente entre dispositivos Android si el usuario cambia de móvil.





No obstante, este acuerdo supone que aquellas copias de seguridad guardadas en la nube que no hayan sido actualizadas en más de un año antes del 12 de noviembre serán "eliminadas automáticamente" de Drive.Este cambio no significa que WhatsApp vaya a eliminar los chats y los archivos intercambiados por los usuarios y que consultan en sus 'smartphones'. Como explica la compañía en su blog, afecta a la copia guardada en la nube y no actualizada.





