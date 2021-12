WhatsApp: ¿Qué son los mensajes de texto invisibles y cómo enviarlos?

No cabe duda que constantemente la plataforma de WhatsApp cuenta con nuevas funciones para que los usuarios se mantengan siempre innovados, algunas más funcionales que otras, y una de ellas son los mensajes invisibles, sino sabes cuáles son o cómo se pueden enviar, aquí te lo explicamos.

Así como la app nos facilita el intercambio de mensajes, llamadas, videollamadas, audios o imágenes, también nos brinda otro tipo de diversión que, si bien no aporta nada utilizable, puede servir para bromear a tus contactos, como no enviar nada. Sí, así como lo lees, mensajes vacíos.

Los mensajes de texto invisibles son como su nombre lo dice, es decir que no tienen ningún tipo de contenido visual, es decir que ni tú ni el número que reciba el mensaje verá nada más que la hora en que fue enviado.

Si te preguntas para qué pueden servir, la respuesta es que en realidad no tienen ningún propósito fijo, sin embargo, lo puedes adaptar a tus necesidades y ponerte creativo para darles un buen uso como: recodarle algo a una persona, o bien para llamar la atención de alguien como antes se hacía con los famosos “zumbidos” en messenger ¿los recuerdas? O bien, simplemente confundir a tus contactos haciéndoles pensar que algo anda mal con su aplicación.

¿CÓMO ENVIAR LOS MENSAJES VACÍOS O INVISIBLES?

Muchos pensarán que para enviar estos mensajes sin contenido solo bastará con presionar un par de veces la barra espaciadora del teclado, no obstante, eso es incorrecto y no será posible enviarlo debido a que la app no lo permitirá, así que a continuación, te explicamos los pasos:

Ingresa a WhatsApp

Selecciona la conversación donde deseas enviar el texto invisible

En la web ingresa el siguiente enlace https://www.compart.com/en/unicode/U+2800 (se trata del carácter U+2800 que tiene un texto invisible)

Copia y pega lo que hay en el recuadro y listo

Si lo pegas varias veces, el texto invisible crecerá

Esto servirá para jugarle una broma a todos tus amigos. Recuerda siempre acompañarlo de un emoji o una explicación en WhatsApp.