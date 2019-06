¡Ya hay fecha de salida para el Xbox Scarlett!

La nueva generación de las consolas está más cerca que nunca, y tal como se esperaba, Microsoft acaba de poner un pie delante de la industria presentando al Xbox Scarlett.

En el gran evento que se preparó desde Los Ángeles, el estudio de Redmond ha mostrado un gameplay, junto con su fecha de lanzamiento, de los juegos más esperados e icónicos de la plataforma, como Gears 5 y el esperadísimo Halo Infinite que marca el regreso del Spartan John 117 a la nueva generación.

This is Project Scarlett, the most powerful and highest-performing console we've ever designed. 💚 #XboxE3



Scarlett at a glance:

- 120fps

- 8k capability

- 4x more powerful than the Xbox One X

- 40x performance increase over current generation consoles pic.twitter.com/crvmzkN4I1 — Xbox UK (@xboxuk) June 9, 2019 Halo Infinite. Launching holiday 2020 with Project Scarlett. 💚 #XboxE3 pic.twitter.com/gZt6Z4I2Vs — Xbox UK (@xboxuk) June 9, 2019

Los primeros detalles revelados de Xbox Scarlett de mostraron de manera similar a cuando apareció el Xbox One X; los creadores están buscando que la consola pueda correr a 120 fps, 8K de resolución. También contará con un SSD (dispositivo de almacenamiento de datos) para optimizar más los tiempos de carga, y confirmaron que usará CPU Ryzen 2 de AMD y una GPU Navi, además de AMD.

La fecha de lanzamiento está prevista para el invierno de 2020 a la par de Halo Infinite. Tienes cerca de año y medio para ahorrar y ser de los primeros en hacerse de una consola que, aseguran, romperá el molde.