Ya puedes escribir tuits de más de 140 caracteres... si tienes suscripción con Twitter Blue

A partir de este miércoles Twitter comenzó a limitar la cantidad de tuits que pueden publicar, tanto para empresas como cuentas individuales en Estados Unidos.

Esto no es una sorpresa ya que el nuevo de la plataforma, Elon Musk, había advertido que haría diversos cambios, entre ellos cobrar por algunas funciones como la verificación o la edición de tuits.

Te recomendamos: Cinco útiles bots que podrían desaparecer de Twitter por el cobro para acceder a su API

Fue mediante un tuit de la cuenta oficial de Twitter donde se anunció la nueva función de escribir 280 caracteres, el doble que lo permitido actualmente.

“Los tweets más largos ahora están disponibles para los suscriptores de TwitterBlue de E. U”, señala el tuit.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK — Twitter (@Twitter) February 8, 2023

Tras el anunció, muchos internautas mostraron su disgusto hacia Musk con tuits irónicos que hacen burla a la nueva política de Musk.

“dumb idea, dinosaur y refunds” , repetidas a la misma manera que el tuit de la compañía inundaron los comentarios de la publicación.









En redes han señalado que es un medida casi obligatoria por parte de Musk para que pagues los servicios que antes ofrecían gratuitamente, además acusan que es sólo son ocurrencias que terminan afectando a empresas que utilizan los servicios de Twitter.

¿Qué es Twitter Blue?

Twitter Blue es una suscripción de pago opcional con la que tiene acceso a la verificación azul a tu cuenta y ofrece acceso a funciones como editar tus tuits.

Tiene un costo de 8 dólares al mes, alrededor de 160 pesos mexicanos, o al año 84 dólares, alrededor de mil 590 pesos.

Otras de las opciones que ofrece el servicio es:

Carpetas de Elementos guardados

Íconos de la app

Temas

Navegación personalizada

Artículos destacados

Modo Lectura

Deshacer Tweet

Posición prioritaria en las conversaciones

Carga de vídeos más largos

Verás un 50 por ciento menos anuncios





"Gracias por su paciencia mientras trabajamos por mejorar Blue", dijo Musk cuando lanzó el programa Blue

Después de adquirir Twitter a finales de octubre de 2022, Elon Musk había anunciado su intención de lanzar un modelo de pago para diversificar los ingresos de la red social, cuya salud financiera depende en buena parte de sus ingresos publicitarios.

Te puede interesar: Más de cien empleados despedidos de Twitter demandan a Elon Musk

Antes de la compra de Musk, la plataforma otorgaba insignias de verificación gratuitas para organizaciones e individuos, y ofrecía una suscripción paga para acceder a funcionalidades adicionales.

Así también, Twitter anunció que a partir del 9 de febrero eliminará el acceso gratuito a la interfaz de programación de aplicaciones (API), por sus siglas en inglés, la cuales permitían crear miles de cuentas de bots.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La red social publicó a través de la misma plataforma que ahora se podrá tener acceso a esa tecnología por medio de un plan de pago.