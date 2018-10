YouTube deja de funcionar e internautas entran en pánico

La plataforma de videos dejó de funcionar este martes, en sus servicios YouTube, YouTube TV y YouTube Music.

Al momento de ingresar, los internautas se encontraron con una imagen del tipo plantilla del sitio sin ningún contenido; de acuerdo con reportes en Twitter, se presume que la caída del servicio fue a nivel mundial.

La cuenta de YouTube México se tomó unos momentos para atender las quejas sobre lo ocurrido después de las 8 de la noche, hora central.

Respira y cuenta hasta diez. El equipo ya está trabajando para resolverlo. — YouTube México (@YouTubeMexico) 17 de octubre de 2018 Que no cunda el pánico. El equipo técnico ya está en ello. — YouTube México (@YouTubeMexico) 17 de octubre de 2018 Estamos trabajando en ello. — YouTube México (@YouTubeMexico) 17 de octubre de 2018

En la propia página se lee “Error interno de servidor 500, Perdón, algo salió mal”, “Un equipo de monos altamente entrenados ha sido enviado para hacer frente a esta situación. Si los ve, envíeles esta información como texto (las capturas de pantalla los asustan).

Youtube. ¬¬ pic.twitter.com/JWlVdIwmdO — Moisés (@Mobeca) 17 de octubre de 2018

Tras la masiva caída del servicio y seguramente con millones de quejas presentadas, la cuenta de YouTube en Twitter adelantó un poco sobre lo ocurrido:

Gracias por los reportes en problemas de acceso a YouTube, YouTube TV y YouTube Music. Estamos trabajando en resolver esto y les haremos saber una vez que esté resuelto. Ofrecemos una disculpa por cualquier inconveniencia que pueda causar, los mantendremos informados.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated. — Team YouTube (@TeamYouTube) 17 de octubre de 2018

Y los memes no se hicieron esperar

YouTube still down friends... #PrayforYoutube 2018 🙏🙏🙏#YoutubeDown #Youfasa pic.twitter.com/sHkzSsjkWn — Pop Alien Studios (@popalien) 17 de octubre de 2018 No me quiero ir señor Google @YouTube @YouTubeMexico pic.twitter.com/1xFqRaH6s7 — Hermes (@Hermesland80040) 17 de octubre de 2018 Pos que youtube se cayó, ando editando el video de hoy... esperemos que este todo bien para cuando lo tenga!!!!! #YouTubeDOWN pic.twitter.com/0yzpnKCCDC — Jacobo (@JacoboWong) 17 de octubre de 2018 Ahhhh... ¿Que se cayo #YouTube?



No pasa nada...



Yo 10 minutos despues: pic.twitter.com/alFpngcLPs — Alexxxxxxxxxxxxxx 😏 (@AlexHL1990) 17 de octubre de 2018 Why is #YouTube down pic.twitter.com/vNIY0dT82j — Justdoingme (@kidynrse) 17 de octubre de 2018 Youtube no funciona pic.twitter.com/GJxeZFCdZu — Gali (@gali_galii) 17 de octubre de 2018 KASTAPASANDAAAAAA pic.twitter.com/SoUBqEphmJ — Antonio Estrada (@antestrada84) 17 de octubre de 2018 Se cayó YouTube pero nada superará la caída del tamal de este niño.#YouTubeDOWN pic.twitter.com/hjtlMa81Pv — Lord Betanzos (@bettanzoss) 17 de octubre de 2018 @YouTube RIP YOUTUBE pic.twitter.com/LM22mEhacu — Brogan (@Brogan45514114) 17 de octubre de 2018 Youtube ahora #YouTube #YouTubeDOWN pic.twitter.com/SnnDi7geXW — Luciano_olivares (@Lucianoolivar15) 17 de octubre de 2018