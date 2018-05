Zuckerberg anuncia las novedades de Facebook en la conferencia #F8

Facebook le hará la competencia a Tinder y videollamadas en Instagram son las novedades que ha anunciado para esta red social su fundador, Mark Zuckerberg, en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía #F8, que se celebra los días 1 y 2 de mayo en San José, California.

Antes de comenzar este foro, Zuckeberg se refirió al escándalo en que se encuentra Facebook por la filtración de datos de millones de usuarios por Cambridge Analytica.

"Este año ha sido intenso. No parece que solo hayan sido cuatro meses. Vamos a asegurarnos que nadie use mal nuestra plataforma para que volvamos a construir. Soy optimista y vamos a hacer que se use para hacer el bien", afirmó.

Clear History

Previamente en un comunicado, Facebook informó que está diseñando un nuevo control de privacidad llamado Clear History para permitir a los usuarios eliminar la posibilidad de que webs y aplicaciones les envíen información a raíz de sus datos.

Clear History permitirá al usuario ver los sitios web que envían información a Facebook cuando las usa, pero también eliminar esa información de la cuentas que el usuario tenga en los servicios de la compañía tecnológica, así como desactivar la posibilidad de almacenarla, como explicó el responsable de Privacidad, Erin Egan.

Esta característica se centra en aquellas aplicaciones y servicios que permiten al usuario marcar 'Me Gusta' o emplean la herramienta de analítica de Facebook, como ha señalado la compañía. No obstante, señaló que la información que solicitan les permite mejorar su contenido.

La nueva característica permitirá al usuario limpiar su historial, de tal forma que Facebook eliminará la información de identificación para que el historial de páginas web que el usuario haya usado no estén enlazadas con su cuenta.

Esta nueva característica tardará un tiempo en llegar, dado que pretenden trabajar con expertos en la materia, como abogados, académicos y legisladores, sobre la información de identificación que habrá que eliminar.