Zuckerberg convierte a Facebook en el nuevo Tinder

Me gusta, no me gusta, me gusta... si eres de los que pasan tiempo buscando a tu media naranja por internet, te sorprenderás con la nueva herramienta para encontrar pareja; Facebook Dating.

Facebook se abrirá paso en el mundo de las aplicaciones de citas para ayudar a sus usuarios solteros a encontrar candidatos potenciales con los que puedan mantener una relación amorosa.

via GIPHY

Pero no, no creas que es Tinder disfrazado de un color azul, ya que notables diferencias en la forma como se hace contacto con otros usuarios; una de ellas es que la opción será voluntaria y permitirá a cada usuario crear un nuevo perfil que solo toma el nombre y edad.

Hay muchos solteros en Facebook

"Hay 200 millones de personas en Facebook que se identifican como solteras", dijo Zuckerberg al presentarla, durante el evento anual de desarrolladores de la red social, el F8, que se celebra en California, Estados Unidos este 18 y 19 de septiembre.

Además, "Las citas han sido un comportamiento que hemos observado en Facebook durante mucho tiempo. Ahora queremos que sea más fácil y más cómodo para las personas involucrarse entre ellas. Pensamos que ahora era el momento adecuado para hacerlo", dijo Nathan Sharp, gerente de producto de la red social en una entrevista para TechCrunch.

¿Cómo funciona?

Los usuarios tendrán que activar la herramienta que funcionará como un anexo a Facebook, luego activar su GPS y crear un perfil en el que publique sus fotos e intereses. No necesariamente tienen que ser amigos en la red social, lo que permite tener un control diferente de su información y ¡no informará a tus contactos que están usando la opción de dating!

via GIPHY

Al abrir la aplicación, los usuarios recibirán notificación que indica el nombre de las personas que posiblemente quieren reunirse con ellos y después tendrán la opción de contestar Sí o No, gracias.



México tendrá que esperar

Colombia se convertirá en el primer país que utilice la nueva función Facebook, se escogió ese país para esta prueba porque en Sudamérica hay una alta aceptación a las citas por internet, añadió Sharp.