Telcel invierte 8 mil 500 mdd para GigaRed 4.5G

Las empresas de telecomunicaciones están en una constante lucha por atraer a más consumidores, brindarles servicios de calidad y eficientar la manera en que se comunican, por ello Telcel presentó GigaRed 4.5G con la cual los clientes podrán disfrutar de una velocidad 10 veces más veloz a la actual.

También ofrecerá servicio de voz y video de alta definición y conectará a millones de dispositivos.

“El aumento en tráfico de datos trae la necesidad de innovar nuestra conectividad. Eso es la nueva GigaRed 4.5G, que ofrecerá más velocidad a más de un millón de teléfonos en México a partir de hoy”, destacó Daniel Hajj, director general de América Móvil.

Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, afirmó que “Telcel presenta una innovación trascendental para el sector y el país, impulsando la hiperconectividad, la masificación del internet de las cosas y la viabilidad de tener ciudades inteligentes”.

El objetivo de América Móvil es poder masificar el Internet de las cosas, ya que como informó recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su documento Getting it Right, en México solo 85% de los jóvenes entre 16 y 24 años de edad usan internet, mientras que en el resto de los países pertenecientes a la OCDE casi todos alcanzan el 100%.

Para lograrlo, pondrá a disposición de los usuarios la tecnología LTE-M lo cual permitirá monitorear el hogar, negocios y las escuelas; así como realizar mediciones de energía eléctrica. de flujo de consumo de agua, de ubicación de vehículos, vigilar la salud, e incluso ver los flujos de tráfico.

El proyecto de la Red 4.5G requirió de una inversión de ocho mil 500 millones de dólares anuales en los últimos cinco años.

Analistas comentaron que la firma puede ofrecer este servicio antes que sus competidores por que tiene espectro en la banda 2.5GHz. Destacaron que la empresa busca vender más teléfonos inteligentes y aumentar el consumo de datos, pero el impacto en sus ingresos sería acotado pues está dirigida a usuarios con mayor poder adquisitivo.