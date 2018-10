Terminó la luna de miel entre empresarios y AMLO

Superada la etapa del “amor idílico” iniciaron los señalamientos mutuos. “Se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y el poder político”, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al confirmar que cancelará la construcción del aeropuerto en Texcoco. La decisión "incumple los compromisos del Estado mexicano", acusaron los empresarios.

A casi cuatro meses de aquel 4 de julio, cuando tuvo su primer encuentro con los líderes empresariales después de ganar la elección, López Obrador debió ayer responder a la inquietud que generó la decisión sobre el NAIM. Prometió liquidar por completo a los inversionistas con la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), cuya recaudación suma 80 mil millones de pesos.

Podrán participar en las licitaciones para construir dos pistas en Santa Lucía, acondicionar el aeropuerto de Toluca y mejorar el funcionamiento de las dos terminales del Benito Juárez en la Ciudad de México, les dijo ayer por la mañana.

Si bien descartó confrontaciones legales con los empresarios, dijo que están en su derecho de hacerlo.

Foto: Roberto Hernández

Y de la prometida reunión con los contratistas del NAIM que él mismo anunció el jueves al iniciar la consulta ciudadana, nada, a menos que sea necesario. Esa tarea la delegó al ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien iniciará los encuentros esta semana.

En paralelo a la creación de un sistema aeroportuario conformado por las terminales de la Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía, López Obrador anunció que construirán un parque ecológico en el Lago de Texcoco, para aprovechar las obras que serán suspendidas el 1 de diciembre.

Adelantó que la futura jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá en breve con su homólogo, Alfredo del Mazo, para afinar detalles del nuevo deportivo y la conclusión del tren México-Toluca.

En un evento por separado, el mandatario mexiquense dijo que su gobierno será respetuoso de la decisión que toma el nuevo gobierno. "He platicado con el presidente electo la posibilidad de impulsar precisamente éste, el aeropuerto de Toluca”, afirmó.

EL DESLINDE FRANCÉS

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su mensaje que contaba con el respaldo del gobierno francés, quien aceptó apoyarlo con un segundo estudio que avaló la viabilidad aérea de Santa Lucía. Incluso leyó un párrafo de una carta que, aseguró, le envió el sábado el presidente Emmanuel Macron: "La rapidez con que hemos respondido a sus solicitudes en el ámbito aéreo da muestra hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria", citó el futuro mandatario.

Por la tarde, el gobierno de Francia, por medio de su Embajada en México, se deslindó del dictamen que presentó López Obrador. En una nota informativa, aclaró sobre el supuesto aval a la compatibilidad entre el actual aeropuerto y Santa Lucía que el estudio (de la empresa Navblue) indicó que faltaban aspectos por analizar.

La nota informativa detalló además que el presidente Emmanuel Macron se limitó a otorgar el contacto con la empresa privada, siendo el equipo de transición del presidente electo de México el encargado de realizar el enlace.

LA IP CONDICIONA APOYO

En una conferencia posterior al mensaje de AMLO, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el eventual cambio de sede de la terminal aporta a la incertidumbre, afectará la creación de empleos y la competitividad nacional.

“La decisión del presidente electo de cancelar el aeropuerto de Texcoco envía un mensaje grave de incertidumbre a los inversionistas y a los ciudadanos”, alertó el dirigente empresarial.

Dijo que el desacuerdo con el gobierno electo no significa que dejarán de trabajar con él, pero "la participación del sector privado en los demás proyectos estará sujeta que haya reglas de juego claras".

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que “el presidente electo se contradijo, porque prometió no mentir, no robar y no traicionar”.

LOS MERCADOS, EN PICADA

Foto: Especial

De la caída de la moneda mexicana, que alrededor de las 10 de la mañana rondaba ya los 20 pesos por dólar, el presidente electo dijo que no había relación. “Muchas veces se dan estas cosas por factores externos, no precisamente por lo que se está señalando, hay que esperarnos, que no hay nada que temer", desdeñó.

En la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones registró una fuerte caída de 4.20%, la más grande desde el 10 de noviembre de 2016, justo tras los comicios que llevaron a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Una caída similar, de 3.3% registró el peso frente al dólar interbancario al mayoreo, que cerró en 20.06. En bancos cerró en 20.36, es decir, una baja de 2.82%.

Los precios de los bonos mexicanos se debilitaban después del anuncio de suspender la construcción. Por la tarde, Moody’s castigó la decisión del gobierno de transición, al bajar la calificación del Bono del Aeropuerto de la Ciudad de México, emitido por Nacional Financiera.

Así, la calificación pasó de Baa1 a Baa3, y aunque mantiene el grado de inversión, la agencia advirtió que la perspectiva es negativa.