Tetra Pak aprovecha impulso de mexicanos en mercado on the go

Para Tetra Pak el tamaño sí importa considerando el crecimiento del mercado on the go, impulsado por millones de mexicanos llevan el desayuno al auto o al transporte público. En entrevista con El Sol de México, René Anguiano, responsable para México y Latinoamérica de la empresa proveedora de soluciones de envase para muchas marcas señala que en términos relativos de consumo que se hace fuera del hogar, nuestro país es el mercado de mayor consumo en el camino.

“Más de 70 por ciento de los mexicanos realizamos consumos fuera del hogar”, y seis de cada 10 consumen todos los días jugo natural durante el desayuno, lo que abona al mercado de productos on the go o “para llevar”.

“Con esta tendencia de consumo fuera del hogar, la gente ya no tiene la facilidad de prepararse el jugo o desayunar el jugo en casa. Entonces, estás llevándote el desayuno o complementándolo en el camino”, agregó el directivo.

Un estudio de Tetra Pak anticipa el potencial del mercado para envases de porciones menores a 250 mililitros, cuya demanda mundial se espera que aumente a 72 mil millones de litros el año próximo.

Esta cifra implicaría un crecimiento de más de 10 por ciento respecto al volumen actual. La estrategia de Tetra Pak, señala René Anguiano, es aprovechar estos cambios en las tendencias de consumo con el uso de los envases de porciones, es decir, contenedores que van incluso desde 125 mililitros, hasta medio litro.

“Una cosa es, por ejemplo, un envase de 500 mililitros, que tiene una porción adecuada para un adulto y que tiene características como buen agarre, no requiere refrigeración, y tiene una tapa resellable que te permite consumir el alimento en diferentes ocasiones.

“Pero a un niño de primaria le vamos a dar uno de 330 mililitros, o a un niño más chiquito le damos envases de hasta 125 mililitros, y a lo mejor esos van a traer un popote, porque los niños chiquitos no saben tomar de otra forma y se lo pueden derramar”, detalló.

Con una producción de casi siete mil millones de envases cada año para sus clientes en México, la demanda de materia prima también es elevada. Sin embargo, el directivo aseguró que Tetra Pak garantiza a sus consumidores que todos los envases son 100 por ciento sustentables.

A manera de ejemplo, menciona que los tetra briks, esos empaques en forma de ladrillo que distinguen a la marca, son elaborados con 75 por ciento de cartón, pero toda la materia prima que usan proviene de bosques certificados por el Consejo de Administración Forestal, que es una organización no gubernamental que se enfoca en la biodiversidad con un enfoque social.