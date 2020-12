Tiendas de autoservicio suman ingresos por 1.18 billones de pesos: SAT

Los ingresos de las principales tiendas de autoservicio sumaron 1.18 billones de pesos entre enero y noviembre, lo que significó un crecimiento de ocho por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, informó el SAT.

En una ficha informativa, la autoridad fiscal informó que tan solo en noviembre los ingresos de las tiendas de autoservicio aumentaron 14.2 por ciento a tasa anual.

De acuerdo con el SAT, este resultado se traduce en que las ventas de los 11 meses fueron superiores en 114 mil 249 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2019.

Walmart, Oxxo, Soriana y Chedraui encabezan la lista de las tiendas con mayores ganancias en el onceavo mes del año y en su acumulado.

En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el consumo no se ha caído, pese a que el Inegi dio a conocer el cierre de más de un millón de comercios entre mayo de 2019 y septiembre de este año.

“Yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos”, destacó el mandatario en su conferencia matinal.

Hasta el 29 de noviembre, el ingreso de las principales tiendas de auto servicio en el onceavo mes del año fue de 135.5 mil millones de pesos, 14.2 por ciento mayor en su comparación anual en términos reales, informó el SAT.