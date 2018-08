TLCAN 2.0, en un par de horas o días: Ildefonso Guajardo

Para el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, las soluciones a los temas que se renegocian en el TLCAN pueden darse en las próximas horas o días. Jesús Seade, el representante de Andrés Manuel López Obrador en la negociación, considera que será esta semana o a finales de la próxima.

Por lo pronto y después de la reunión de cinco horas de ayer en la oficina del embajador comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, hoy reanudan las conversaciones sin la presencia de Canadá todavía.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró el lunes: “estamos listos para regresar a la mesa de negociación”. El diálogo bilateral México-EU lleva ya varias semanas.

"Lo que estamos haciendo es tratar de resolver los asuntos más importantes entre Estados Unidos y México. Eso llevará a una reunión trilateral con Canadá", dijo Guajardo a periodistas afuera de la sede antes del encuentro de ayer, que arrancó con elevadas expectativas después de que el sitio Politico.com publicó la noche del martes que la administración de Donald Trump planeaba anunciar hoy que se alcanzó un avance en las conversaciones con México.

"No creo”, respondió ayer Jesús Seade al ser cuestionado sobre un posible anuncio para hoy. La declaración se produjo al salir de la sede de la USTR, después del encuentro de cinco horas con Lighthizer; unos minutos después, al ser cuestionado sobre este y otros temas, el secretario de Economía declinó hacer declaraciones.

A la publicación del medio estadounidense sobre un posible anuncio para hoy jueves se sumó la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista, él sabe que México necesita a Estados Unidos”.

La expectativa en torno a las fechas radica en que de concretarse en estos días un acuerdo, el gobierno de EU debe notificar al Congreso la firma del tratado con 90 días de anticipación. Así, de cumplirse estos tiempos, tocaría al actual mandatario mexicano, Enrique Peña, a Donald Trump y Justin Trudeaufirmar el documento a finales de noviembre.





LA AGENDA

De acuerdo con la versión de Seade al salir de la USTR, la solución de controversias entre Estados en el TLCAN y la demanda de Estados Unidos de una cláusula sunset (cancelación del acuerdo cada cinco años) están entre los últimos temas. Son las cuestiones difíciles, aunque se mostró optimista sobre las posibilidades de concluir las conversaciones bilaterales. Las partes están "explorando nuevas opciones" en la cláusula de extinción, precisó. Seade negó que la propuesta del equipo de Andrés Manuel López Obrador para relanzar el capítulo de energía en el TLCAN se haya convertido en motivo de tensiones entre las partes.

"No es una propuesta nueva, no está cambiando nada, es sólo una confirmación de consistencia con la Constitución", dijo. "No es un problema sustantivo". Básicamente es un tema de referencia cruzada y de cómo presentarlo ".



Consultados sobre el estado de la negociación la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) informó que Eugenio Salinas, miembro del Cuarto de Junto que representa al sector industrial, se encuentra en Washington.

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, dijo en una entrevista con Notimex que entre el viernes y el próximo martes puede haber un anuncio importante sobre los avances. “Está allá (en Washington) un 40% de la delegación, está allá Juan Pablo Castañon".

