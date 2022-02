Trabajadores de GM Silao escogen nuevo sindicato tras meses de conflicto

Sindicatos internacionales buscan llevar a General Motors a sus países: CTM

Alejandra Sánchez | El Sol de León

Que sindicatos internacionales como United Auto Workers (UAW) pidan garantizar los derechos de trabajadores en General Motors (GM) en Silao para la elección de representatividad, es porque buscan llevarse a la producción a sus países, comentó para El Sol de León, Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato.

“Nosotros no tenemos ningún problema, no hemos dicho que no lo hagan, lo único que hemos dicho es que no utilicen esto como un pretexto para estar diciendo de qué están haciendo las cosas mal, cuando la verdadera intención es llevarse el volumen de producción a esos países”, dijo.

Luego de que Ray Curry, presidente de UAW, el sindicato internacional que representa a los trabajadores de los Estados Unidos y Canadá, solicitó que hubiera garantía del proceso a través de un comunicado, Varela Flores dijo que esa solicitud siempre se realiza por la central como una estrategia de llevarse la producción a dichos países.

