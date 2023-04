Traspasos de Afore reiniciarán hasta recuperar minusvalías: Consar

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego Moreno, indicó que en este momento no es posible concluir la solicitud de traspaso de cuentas entre Afores, hasta recuperar las minusvalías que se registraron en los últimos meses por la alta volatilidad en los mercados financieros.

Al participar en la Semana de Seguridad Social, “Proceso de Transformación de la Seguridad Social”, detalló que las diez Afore que conforman el mercado se encuentran en recuperación de las minusvalías registradas en el 2022 por más de 215 mil millones de pesos, y por ello se decidió pausar las solicitudes de los trabajadores para cambiarse de administradora.

“La gran responsabilidad que tiene la Consar es velar por el buen recaudo de los recursos de los trabajadores y por eso en este momento no es posible concluir la solicitud de traspaso porque todavía estamos en la recuperación de las enormes minusvalías que atestiguamos el año pasado”, dijo el funcionario.

En el primer trimestre del año, alrededor de 23 mil trabajadores solicitaron cambiarse de Afore, pero su solicitud sigue en espera debido a una prohibición por parte del regulador.

Desde que inició la pandemia, la Consar alertó que cambiarse de Afore era un riesgo debido a la volatilidad financiera que ocasionó la crisis sanitaria, porque podrían presentarse minusvalías en los ahorros de los trabajadores.

Sin embargo, en diversas ocasiones la misma Consar y especialistas han dicho que las Afore se recuperan de las minusvalías en el corto plazo. Y en este primer trimestre reportaron plusvalías de 138 mil millones de pesos.

Pliego Moreno recordó que desde diciembre del año pasado, la Consar dio a conocer que se suspendían los traspasos por las minusvalías que impactan al sistema.

“Por la naturaleza de las inversiones el Sistema del Ahorro para el Retiro ha registrado periodos de alta volatilidad y lo vimos recientemente en el 2022 (...) Las minusvalías no representan pérdidas, a pesar de que veamos montos reducidos en nuestro estado de cuenta o en los resultados que la Consar publica mensualmente. Las minusvalías no representan pérdidas en tanto no se retiran saldos de las cuentas de los trabajadores”, refirió Pliego Moreno.

Dijo que el trabajador puede iniciar el trámite, aunque no se finaliza porque la Afore tiene que liquidar la cartera para traspasarla y con ello las minusvalías se convertirían en pérdida.

Previo al 2022, el último año en que las Afores observaron minusvalías fue en el 2018 cuando sumaron nueve mil 55 millones de pesos. En ese año se anunció que se cancelaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.