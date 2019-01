Bombardier espera pedidos del Tren Maya

Hidalgo.- La posible designación de la empresa Bombardier para la fabricación de los vehículos y las plataformas del Tren Maya genera reacciones encontradas entre sus trabajadores industriales.

De acuerdo a tres trabajadores de la empresa, que pidieron mantener el anonimato, sería a mediados de 2019 cuando la mayoría de los contratos con los que actualmente cuenta la empresa venzan, por lo que la aprobación de esta compañía para la fabricación de los vehículos del Tren Maya podría garantizarles que sigan con trabajo.

Para algunos empleados, “Sería un orgullo que como sahagunenses y de Las Abejitas trabajáramos en el Tren Maya, pero no sabemos nada todavía”. Sin embargo, otro grupo de trabajadores coincidió que, en caso de aprobarse el proyecto para Ciudad Sahagún, su fabricación no tendría ninguna representatividad para este sector.

La obra con la que se busca detonar el desarrollo económico de los principales destinos turísticos regionales en el sur de México, como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichen Itzá, parece no entusiasmar a los trabajadores de la Zona Industrial de Tepeapulco, en donde se presume podrían elaborarse los vagones del tren.

Respecto a si sienten incertidumbre laboral en caso de no recibir el proyecto, apuntaron: “es un monstruo, no pasa nada si se lo dan o no. Nos dijeron que muchos de los contratos se van a acabar en mayo, pero también que en marzo llegan otros, entonces así es esto, se acaban unos contratos, llegan otros y así”.

Tampoco aspiran a la posibilidad de que el proyecto implique el pago de horas extra, ya que aseveraron que la empresa está buscando erradicar esta práctica y con relación a las recontrataciones dijeron: “eso no existe, una vez que te sacan ya no entras”.

Finalmente, comerciantes tepeapulquenses, se mostraron emotivos por la posible designación de Ciudad Sahagún para la fabricación de los vehículos del Tren Maya; no obstante, coincidieron que este tendría poco impacto para la economía municipal.