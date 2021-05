Tridonex tiembla por caso de EU contra México

MATAMOROS. Despidos injustificados, presiones, trabas para no afiliarse libremente a otros sindicatos son algunos de los hechos denunciado por extrabajadores de Tridonex, la planta sobre la que AFL-CIO, principal central obrera de Estados Unidos, sustentó la primera queja laboral en el marco del T-MEC.

La AFL-CIO entregó el lunes a Washington una solicitud para que el Gobierno estadounidense presentara la primera denuncia laboral contra México. La petición establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, filial de Cardone Industries, Inc con sede en Filadelfia, Pensilvania en Estados Unidos, se les negó representación sindical independiente. “Conforme el Tratado del Libre Comercio ahora T-MEC no se ha cumplido nada, ellos hacen sus firmas, sus reuniones, pero los obreros siguen ganando una miseria, se siguen por debajo, ahorita no ganamos ni para comer”, declaró a El Sol de Tampico, Luis Miguel Medina, quien laboró hasta marzo de 2020 en Tridonex y quien aún espera que su puesto de trabajo le sea restituido.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Andan que tiemblan porque vienen demandas de Estados Unidos, qué bueno, me da gusto. Fue lo mejor que se pudo hacer”, agregó.

Luis Miguel Medina formó parte activa del movimiento 20-32, encabezado por Susana Prieto Terrazas. La abogada laboral y activista ganó notoriedad en 2019 al liderar una revuelta obrera en Matamoros, que se extendió a un centenar de empresas manufactureras, incluida Tridonex. Su nombre era citado en los informes que llegaban hasta el Congreso estadounidense para ilustrar las violaciones a derechos laborales en México.

La activista fue detenida en la capital de Tamaulipas el 8 de junio de 2020, vinculada a proceso por los delitos de asonada o motín, amenazas, coacción de particulares y delitos contra servidores públicos. Días después, en medio de la entrada en vigor del T-MEC, Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO repudió el arresto y exigió su liberación.

Aunado a ello, más de medio centenar de congresistas estadounidense enviaron una carta al entonces encargado del Departamento de Estado, Mike Pompeo, para pedirle que “trabaje agresivamente” para asegurar la liberación de Susana Prieto, “detenida porque buscó organizar sindicatos independientes y ayudar a los trabajadores mexicanos a defender sus derechos”.

Tras su liberación, en los primeros días de julio, Prieto Terrazas fue recibida en Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

De acuerdo con el extrabajador, Álvaro Tomás Guevara, antes de 2019 todo el personal de Tridonex estaba afiliado, sin su consentimiento, al Sindicato de Trabajadores Industriales de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras (STIPME), adherido a la CTM, que les cobraba una cuota de cuatro por ciento de su sueldo. “Es la joya del STIPME, es la cerecita del pastel, es la que tiene más agremiados en comparación a las otras empresas. Se sabe que si pierde Tridonex queda debilitado, si pierde Tridonex va ir perdiendo todo”, dijo.