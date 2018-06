Trump amenaza con imponer aranceles del 20% a auto importados por UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con imponer unos aranceles del 20 % a todas las importaciones de vehículos llegados a EU desde la Unión Europea (UE).

"Basándome en los aranceles y las barreras al comercio que Estados Unidos y las grandes compañías y los trabajadores sufren en la Unión Europea, si estos aranceles y barreras no se eliminan pronto, estaremos aplicando un arancel del 20 % sobre todos sus automóviles (...) Fabriquenlos aquí", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2018

Esta advertencia llega semanas después de que el Gobierno de Trump decidiera cancelar la exención de la UE a los aranceles el 25 % para el acero y del 10 % al aluminio, una medida que tuvo respuesta desde Bruselas con más gravámenes.



EE.UU. también decidió entonces imponer esos aranceles a otros dos socios comerciales importantes, como Canadá y México, países a los que también había eximido en un principio.



En caso de que los aranceles a los vehículos europeos sean finalmente aplicados, el sector del automóvil de la UE se vería golpeado "con dureza", según un estudio del Instituto de Viena para Estudios de Economía Internacional Comparada (wiiw, en sus siglas en alemán) publicado en mayo.

Alemania, donde los automóviles suponen el 28,4 % de las exportaciones a EU, sería de lejos el socio más golpeado.



También sufrirían no solamente otros productores de coches, como Suecia (16 %), Italia (12,8 %) y el Reino Unido (12 %), sino aquellos suministradores de componentes para la industria automotriz, como Eslovaquia (60 %), Hungría (27,7 %), Austria (10,5 %), España (9,1 %) y la República Checa (4,8 %).



Esta no es la primera vez que Trump amenaza con sancionar a los vehículos fabricados en Europa, ya que en marzo hizo lo mismo después de que la Unión Europea asegurara que iba a responder con contundencia a los aranceles al acero y al aluminio.