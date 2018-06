Trump amenaza con imponer "un gran impuesto" sobre ventas de Harley-Davidson en EU

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con imponer "un gran impuesto" sobre las ventas del prestigioso fabricante de motos Harley-Davidson en EEUU, después de que la compañía estadounidense anunciara este lunes sus planes de trasladar parte de su producción fuera del país.





A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de junio de 2018



Harley-Davidson anunció este lunes que planea trasladar parte de su producción fuera del país a raíz de los aranceles impuestos recientemente por la UE, una medida que Bruselas tomó para contrarrestar los gravámenes aplicados por Washington.



La compañía con sede en Milwaukee (Wisconsin, EEUU) explicó en una presentación con accionistas que fabricará fuera del país las motocicletas que vende en Europa, con el objetivo de evitar las barreras arancelarias.



Según Trump, Harley-Davidson decidió "a principios de año" que desplazaría gran parte de las operaciones de su planta en Kansas City (Kansas, EEUU) a Tailandia, motivo por el que tildó de "excusa" el escudarse en los gravámenes europeos para justificar su decisión.



El fabricante de motos señaló este lunes que aumentar la producción internacional para aliviar la carga arancelaria de la UE "no es la preferencia de la compañía, pero representa la única opción sostenible para hacer que sus motocicletas sean accesibles para los clientes en la UE y mantener un negocio viable en Europa".



En esa conferencia con accionistas, la dirección dijo que las motocicletas que exporta a la UE desde EEUU tendrían a partir de ahora un coste promedio de 2.220 dólares más, motivo por el que ha decidido que es más efectivo fabricarlas fuera del país.



Según datos de Harley-Davidson, 40.000 personas de la UE compraron sus motocicletas en 2017, convirtiendo a Europa en la segunda fuente de ingresos de la empresa, detrás de EEUU.



Los aranceles impuestos por la UE sobre varios productos fabricados en el país, como las motocicletas o el whisky, entraron en vigor el pasado 22 de junio y han aumentado el impuesto sobre las Harley-Davidson exportadas "desde un 6 % hasta un 31 %", destacó la empresa.



La UE hizo efectiva esa sanción después de que el Gobierno de Trump decidiera a principios de junio poner fin a la exención a los aranceles del 25 % al acero y del 10 % al aluminio que otorgó en primera instancia a la UE, México y Canadá, sus mayores socios comerciales.