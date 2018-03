Trump anunciará tarifas de importaciones de acero y aluminio la próxima semana

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa anunciar en breve aranceles a las importaciones de acero y aluminio que podrían afectar especialmente a China, por considerar que las industrias nacionales han sido "diezmadas" por prácticas comerciales "injustas".



"Nuestras industrias de acero y aluminio (y muchas otras) han sido diezmadas por décadas de comercio injusto y mala política con países de todo el mundo", dijo hoy Trump en su cuenta de Twitter.



El mandatario recalcó que no debe permitir "que se aprovechen" de Estados Unidos, sus empresas y trabajadores" y reiteró que "queremos un comercio libre, justo e INTELIGENTE!".



El mensaje, sumado a las informaciones de que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, convocó a la Casa Blanca hoy a un grupo de directivos de empresas del sector siderúrgico dispararon los rumores de que el anuncio de Trump era inminente.



Sin embargo, poco después se informó que el encuentro con Ross sería una sesión de debate, y que no habría una decisión formal al respecto.



Entre los asistentes figuran representantes de grandes conglomerados siderúrgicos como Arcelor Mittal, Nucor o US Steel Corporation.



Aunque el mandatario parece decidido a anunciar los aranceles, varios altos cargos de la Casa Blanca como Gary Cohn, el asesor económico presidencial, han advertido sobre los riesgos globales ya que podría desencadenar importantes represalias por parte de otros países y provocar una guerra comercial.



Trump tiene hasta mediados de abril para decidir qué medidas adoptar, tras solicitar al Departamento de Comercio un informe sobre los efectos de las importaciones de estos productos sobre "la seguridad nacional" de Estados Unidos.



En el reporte, enviado por el Departamento de Comercio a mediados de febrero se recomienda la aplicación de fuertes aranceles a la importación de acero y aluminio de hasta el 50 %, y se plantea la posibilidad de adoptar de cuotas.



Ross subrayó en el documento, conocido como "Informe 232", que China es "el gran responsable" del exceso de acero en los mercados internacionales, ya que el gigante asiático "solo en un mes produce lo mismo que Estados Unidos en todo un año".



Otros países explícitamente señalados por Comercio de EE.UU. son India, Brasil, Rusia y Corea del Sur.



Desde su llegada a la Casa Blanca hace poco más de un año, Trump ha defendido una agresiva agenda proteccionista con la retirada de EE.UU. del Tratado Transpacífico, firmado con otras 11 naciones de la cuenca del Pacífico, y ha forzado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994 con México y Canadá.

/afa