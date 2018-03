Trump asegura que "las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar"

WashingtoN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que "las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", al defender su anuncio de que la próxima semana impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio.



"Cuando un país (EE.UU.) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en comercio con virtualmente cada país con el que hace negocios, las guerras comerciales son buenas, y fáciles de ganar", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



El mandatario citó como "ejemplo, que cuando estamos con un déficit de 100.000 millones de dólares con un determinado país, y se ponen listos, no comerciamos más - y ganamos ampliamente".



"¡Es fácil!", recalcó.



Trump anunció ayer jueves que firmará "la próxima semana" aranceles del 25 % a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio de algunos países, y que estarán en vigor "por un largo período de tiempo".



"Debemos proteger a nuestro país y nuestros trabajadores (...) SI NO TIENES ACERO, NO TIENES UN PAÍS!", sostuvo en otro mensaje en la red social.



El mandatario no ha precisado si los aranceles serán generales o afectarán a algunos países en concreto.



Con este anuncio, Trump da finalmente un paso al frente en su retórica de nacionalismo y proteccionismo comercial, con medidas contundentes que los analistas advierten que pueden desatar una guerra comercial internacional en forma de represalias de los países afectados.



Wall Street cerró ayer con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales bajó un 1,68 %, arrastrado por la próxima aplicación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio anunciada por Trump.

/afa