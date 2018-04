Trump carga contra la OPEP por mantener precios "artificialmente altos"

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que los precios del petróleo están "artificialmente muy altos", algo de lo que culpó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y señaló que "no será aceptado".

"Parece que la OPEP está de nuevo con ello", escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Con cantidades récord de petróleo en todos los sitios, incluidos los barcos totalmente cargados en el mar, ¡los precios del petróleo están artificialmente Muy Altos! ¡No es bueno y no será aceptado!", agregó el mandatario.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de abril de 2018

Los precios del petróleo WTI, el de referencia en EU, alcanzaron esta semana los 69 dólares por barril, el máximo en tres años; mientras que el Brent, de referencia en Europa, superó los 73 dólares, una cifra no vista desde finales de 2014.

Trump se refería al acuerdo de la OPEP, al que se sumaron otros productores no miembros como Rusia, para recortar la producción y en vigor desde inicio de 2017 con el objetivo de elevar los precios.

El acuerdo está previsto que concluya a finales de año, pero Arabia Saudí, el mayor productor mundial, ya ha indicado que podría prolongarse en 2019.