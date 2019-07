Trump celebra potencial económico de EU tras imposición de aranceles a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró esta mañana el potencial de crecimiento en la economía estadunidense, luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara la imposición de derechos compensatorios a importaciones de algunos productos de acero mexicano.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que se están configurando acuerdos comerciales para la negociación y se quejó de que en el tema comercial, Estados Unidos ha sido tratado injustamente por otros países.

Very good numbers on the economy. Much potential for growth. Trade deals being negotiated or being set up for negotiation. We have been treated very unfairly (to put it mildly) by other countries for many years, but that is changing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de julio de 2019

"Muy buenos números en la economía. Mucho potencial de crecimiento. Se están negociando acuerdos comerciales o que se están configurando para la negociación. Hemos sido tratados muy injustamente (por decirlo suavemente) por otros países durante muchos años, ¡pero eso está cambiando!"

Cabe recordar, que ayer el Departamento de Comercio de EU determinó que existen motivos suficientes para imponer aranceles al acero estructural fabricado en México y en China, y descartó autorizar gravámenes para el mismo material hecho en Canadá.

El Gobierno de EU optó por tomar medidas "antidumping" y antisubsidios contra el acero chino y mexicano al haber descubierto que las empresas de esos países recibían ayudas de entre el 30.30 y 177.43 % y el 0.01 y 74.01 %, respectivamente.