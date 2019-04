Trump confirma imposición de 11 mdd en aranceles a la UE

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy la imposición de aranceles a la Unión Europea por valor de 11.000 millones de dólares, propuesta por la Oficina del Representante de Comercio de EU (USTR) este lunes, debido a las ayudas públicas recibidas por la aeronáutica Airbus.



La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha establecido que los subsidios de la Unión Europea a Airbus afectaron negativamente a Estados Unidos, ¡que ahora impondrá aranceles a productos europeos por valor de 11.000 millones!





The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de abril de 2019



El mandatario concluyó su mensaje asegurando que durante "muchos años" la UE "se ha aprovechado" de Washington en materia comercial, por lo que bramó: "¡Pronto se va a acabar!".



El tuit de Trump llega menos de un día después de que la USTR propusiera adoptar esta medida, a la espera de que la OMC arbitre sobre este desencuentro entre los dos bloques comerciales, algo que podría pasar en agosto.



"Este caso lleva en litigio 14 años y ha llegado el momento de la acción. El Gobierno se está preparando para responder de inmediato cuando la OMC emita su conclusión sobre el valor de las contramedidas de EU", declaró ayer lunes en un comunicado el jefe de la USTR, Robert Lighthizer.



Los aranceles podrían afectar no solo a Airbus y a la industria de la aviación, sino también a productos alimenticios como el queso, el aceite de oliva o el vino.



Washington denunció en 2004 ante la OMC las ayudas a Airbus "tras muchos años de intentar convencer sin éxito a la UE y a cuatro de sus miembros" -España, Francia, EL Reino Unido y Alemania- de poner fin a los subsidios.



La Unión Europea, por su parte, también ha denunciado las ayudas de EU a Boeing.



La OMC, de hecho, falló el pasado 28 de marzo que Estados Unidos ha otorgado a Boeing subsidios contrarios a la normativa internacional, que han perjudicado a Airbus y distorsionado el mercado.



En 2018, este organismo también falló que la UE había mantenido ayudas a Airbus tras una decisión que se lo impedía.



Fue entonces cuando Estados Unidos pidió a los árbitros de la OMC que determinen el monto de las sanciones que Washington puede imponer a importaciones de UE por haber mantenido en parte los subsidios al fabricante aeronáutico.