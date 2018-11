Trump estudiará aranceles a automóviles tras despidos de GM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se están estudiando medidas arancelarias a los automóviles después de que General Motors anunciara esta semana despidos y cierre de plantas en el país.

Estas tarifas habrían impedido que GM cerrara sus plantas en Estados Unidos, agregó Trump.

El mandatario estadounidense retuiteó un mensaje en que se sugiere que si General Motors no mantiene sus empleos debería devolver el dinero que el gobierno gastó para mantenerlo a flote como parte del rescate de la industria automotriz.

"Si GM no quiere mantener sus empleos en Estados Unidos, deberían devolver el rescate de 11.200 millones de dólares que fue financiado por los contribuyentes estadounidenses", se lee en el mensaje de la cuenta @TheTrumpTrain, que se define como partidaria del presidente.

Trump agregó "GM no estaría cerrando sus plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Obtener Congreso inteligente. Además, los países que nos envían automóviles han aprovechado los EE. UU. Durante décadas. El presidente tiene un gran poder en este tema - ¡Debido al evento de GM, se está estudiando ahora"





Trump, quien ha expresado su enojo por la decisión de GM de reducir la producción de algunos modelos y recortar su fuerza laboral en Norteamérica, repitió el tuit sin hacer comentarios.