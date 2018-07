Trump exige en Twitter a la OPEP bajar precios del petróleo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó nuevamente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar los precios del combustible e instó a los miembros del cártel a hacer más.

"El Monopolio de la OPEP debe recordar que los precios del combustible están altos y ellos están haciendo poco para ayudar", escribió Trump en Twitter el miércoles. "Como mucho, están subiendo los precios aun más mientras Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy poco $. Esto debe ser un camino de doble vía. ¡REDUZCAN LOS PRECIOS AHORA!".

El republicano ha criticado al grupo en semanas recientes. El incremento del precio de la gasolina podría crear problemas políticos para el mandatario antes de las elecciones parlamentarias en noviembre al contrarrestar las afirmaciones de los republicanos de que los recortes de impuestos y reducciones de regulaciones federales de Trump han ayudado a apuntalar a la economía estadounidense.

La semana pasada, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita, líder de la OPEP, aseguró a Trump que el reino podría elevar la producción petrolera si fuera necesario y que el país tiene una capacidad ociosa de 2 millones de barriles por día que podría ser usada para ayudar a reducir los precios para compensar la caída en el bombeo en Venezuela e Irán.

Trump ha estado quejándose sobre la OPEP al tiempo que Washington presiona a sus aliados europeos para que dejen de comprar petróleo a Irán.

En tanto, el gobernador de Irán ante la OPEP, Hossein Kazempour Ardebili, dijo que Trump ha contribuido al aumento de los precios del petróleo a través de sus tuits, según fue citado por la agencia de noticias SHANA el jueves.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de julio de 2018

"Sus tuits han aumentado los precios en al menos 10 dólares. Por favor, detenga este método", comentó Kazempour Ardebili, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias del Ministerio del Petróleo.

El funcionario agregó que Trump está tratando de avivar las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y llamó a Estados Unidos a unirse a las potencias mundiales que se reunirán con Irán en Viena el viernes.

Ministros de Relaciones Exteriores de los cinco países remanentes que firmaron un acuerdo nuclear con Teherán en 2015 se reunirán con funcionarios iraníes en Viena para discutir cómo mantener vivo al acuerdo tras la salida de Estados Unidos del pacto.