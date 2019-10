Trump revelará "pronto" nuevo lugar para firma de pacto comercial con China

Washington, D.C.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que anunciará "pronto" un nuevo lugar para la firma de la "primera fase" del acuerdo comercial con China, en la que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping, tras la sorpresiva cancelación de la cumbre de la APEC en Chile.

"China y EU están trabajando para seleccionar un nuevo lugar para la firma de la Fase Uno del Acuerdo Comercial, en torno a 60% del total, después de la APEC en Chile fuese cancelada por circunstancias no relacionadas", indicó Trump en su cuenta de Twitter.

"El nuevo lugar será anunciado pronto. El presidente Xi y el presidente Trump estamparán sus firmas", agregó.

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2019

Trump, tenía previsto reunirse y sellar el acuerdo con su homólogo chino durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que iba a celebrarse en Santiago de Chile el 16 y 17 de noviembre.

Sin embargo, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció este miércoles que Chile ya no organizará la cumbre de líderes del APEC ni la COP25 debido a las protestas y manifestaciones que se registran en el país desde hace trece días.

Trump aseguró este lunes que la primera fase del pacto comercial con China podría firmarse "antes de lo previsto", aunque Washington y Pekín todavía están negociando los términos de ese arreglo.

La semana pasada, los negociadores estadounidenses afirmaron estar "cerca de concluir algunas secciones" del acuerdo, pero no garantizaron definitivamente que fuera a estar listo para la cumbre del APEC.

Trump describió el pacto como la "primera fase" en un proceso que puede desarrollarse en hasta tres etapas, y dejó de lado sus planes de subir los aranceles a las importaciones del gigante asiático.

Por su parte, China se comprometió a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses hasta llegar a entre 40 mil y 50 mil millones de dólares, una cifra que, según Trump, es entre "2.5 y 3 veces superior" a lo que Pekín "había comprado hasta ahora en su punto más álgido", cuando rozó los 17 mil millones de dólares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de los efectos globales de la disputa comercial entre los dos gigantes económicos, y ha rebajado las previsiones de crecimiento tanto de EU como de China para este año y el próximo.