Twitter acusa a Elon Musk por violar acuerdo de confidencialidad

El magnate de negocios, Elon Musk señaló que el equipo legal de Twitter Inc, lo acusó de haber violado un acuerdo de confidencialidad, ello al revelar el tamaño de muestra para los controles de la plataforma, el cual tiene la capacidad de 100 usuarios.

“Abogados de Twitter acaban de llamar para quejarse de que violé su acuerdo de confidencialidad al revelar que el tamaño de la muestra de verificación del bot es 100!”, twitteó el director ejecutivo de TESLA.

El pasado viernes, el magnate señaló que su acuerdo de compra de la red social por 44 mil millones de dólares se mantiene “temporalmente en suspenso” mientras espera la proporción de sus cuentas falsas.

Al respecto, Musk indicó que su equipo probaría una muestra aleatoria de 100 seguidores en Twitter para identificar quiénes de ellos eran bots. Lo anterior derivaría en la acusación de la red social.

En este tenor, Elon Musk respondió a un comentario de un seguidor - “Elabore el proceso de filtrado de cuentas de bots” - a lo que explicó que los 100 seguidores que usaría para el ejercicio, se debían a que es la cantidad de muestra que permite el propio Twitter.

El magnate prevé que la red social cuente con 90 por ciento de bots dentro de sus usuarios activos.