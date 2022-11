¿Twitter ahora será de paga? Elon Musk da a conocer el costo de la aplicación premium

Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, anunció el martes en un tweet el próximo lanzamiento de un abono de 8 dólares por mes para aquellos usuarios que deseen certificar la autenticidad de su cuenta y estar menos expuestos a la publicidad.

La red social propone funciones pagas desde el año pasado, pero Musk quiere un programa nuevo, más costoso y más largo para diversificar las fuentes de ingresos de la plataforma.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

La versión llamada Twitter Blue, hasta ahora con escaso éxito y disponible en muy pocos países, tendrá las siguientes ventajas: prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, "algo esencial para combatir el spam", facilidades para postear largos videos y audios y, por último, "la mitad de publicidad".



Y los anunciantes tendrán un "muro de pago".



Musk sale así al paso del debate abierto desde ayer desde que un medio aseguró que pensaba cobrar 20 dólares por el Twitter Blue y señala que el nuevo sistema que piensa aplicar significa "poder para el pueblo", mientras que el actual es "un sistema de siervos y señores".



Nada más postear estos mensajes, comenzó a recibir miles de retuits y de respuestas, desde los que aplauden la iniciativa hasta los que anuncian que abandonan la red.