AMLO no descarta creación de Cannsalud, empresa de marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta la creación de una empresa del Estado, para la compra y venta de marihuana como lo propuso el diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal explicó que “la política es tiempo” y ahora no está en la agenda, porque primero se tiene que garantizar atención para las personas con adicciones y trabajo para que los jóvenes no sean cooptados por el crimen organizado.

“Ahora con todo respeto, no tenemos eso contemplado, pero no lo descarto, pero no está ahora en la agenda. Estamos atendiendo otros temas que nos importa mucho”, comentó durante la conferencia mañanera.

Se debe establecer una prohibición para que no sea fumada en lugares público / foto: Archivo

La semana pasada el diputado de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, para crear la empresa Cannsalud y ayer, la diputada Lucía Riojas le regaló un cigarro de marihuana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante su comparecencia, quien en otras ocasiones ha urgido a regularizar el consumo de enervantes.

“Todos pueden manifestarse, expresarse, no hay línea. Nada más que esto se resuelve a partir de una estrategia, acuérdense que nosotros tenemos un plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo viene con mucha claridad, expuesto el problema de la inseguridad, de la violencia”, señaló el primer mandatario.

Comentó que si la iniciativa presentada por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, antes de que entreguen resultados favorables en la estrategia de seguridad y el combate al consumo de drogas, pedirían una prórroga de tiempo.

Foto: Cuartoscuro

Luego de recordar que la campaña contra las adicciones, “Juntos por la Paz”, no ha desplegado por completo. Incluso mencionó que no podían lanzarla porque el gobierno federal ni siquiera contaba con la infraestructura para tratar pacientes con adicciones a sustancias nocivas.

“Vamos a apurarnos nosotros y si consideramos que no es el tiempo, que nos den plazos, la misma campaña de las adicciones, nos ha costado echarla andar porque primero no había infraestructura para atender a enfermos por consumo de drogas”, concluyó.