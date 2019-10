Desaceleración en industria de la construcción es cíclica: CEO de ICA

La industria de la construcción tiene ciclos muy marcados de expansión y contracción que coinciden con los inicios del sexenio, y este año no ha sido muy diferente al arranque de otros sexenios, comentó Guadalupe Phillips, CEO de ICA.

"Todas las empresas debemos tener la disciplina de trabajar en estos ciclos. Estamos en la parte baja del ciclo y nos tenemos que ajustar a esta parte. Nosotros no estamos en números rojos, no va a ser un año bueno para nosotros, pero no significa que sean malas noticias, sino que nos estamos preparando y estamos en el proceso de tener proyectos que construir", dijo respecto al análisis de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que señala que las empreasas del ramo en 18 estados están en números Finanzas ICA, Fluor Enterprises, Samsung y DBNR, entre las empresas que construirán Dos Bocas rojos.

Añadió que ICA se asociará con empresas mexicanas para apoyar a la industria nacional.

La CEO de ICA aseguró que presentarán propuestas de obras no solicitadas para el Plan Nacional de Infraestructura en áreas como la energética, hidráulica y en el ramo de movilidad.