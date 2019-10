Aerolíneas aceptarán poco a poco el aeropuerto de Santa Lucía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante los señalamientos de algunas líneas aéreas sobre el aeropuerto en Santa Lucía, dijo:

Las aerolíneas van a cambiar de parecer poco a poco cuando tengan más información

Dijo que se abrirá de nuevo la opción de Toluca para los vuelos, además que ya no se van autorizar vuelos extras que saturen en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Foto: cuartoscuro

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que se tiene que aceptar, poco a poco, que no puede haber un interés particular por encima del interés nacional, ya que antes “los intereses de grupos eran los que se imponían y ahora ya no es así, por poderosos que sean, ahora prevalece el interés de la nación.

Afirmó que así se entendió en el tema de los gasoductos, ya que las empresas aceptaron ese tema donde el interés de la nación es más importante, por lo que es lo mismo qué pasa con las líneas aéreas, por lo que será poco a poco.

El Primer Mandatario acotó que cada 15 días o cada más se informará sobre el avance de la obra del aeropuerto en Santa Lucía, así como la obra de la Refinería de Dos Bocas, a pesar de que hoy se informó que se inundó el terreno, por lo que justificó que “le falta altura”.

Manifestó que hasta no tiene información de alguna denuncia en contra del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.