No hay fuga de capitales en México, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que hasta el día de hoy no hay fuga de capitales en México, por lo que dijo qué hay inversión extranjera directa como nunca había sucedido en los últimos tiempos.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional López Obrador externó que no hay recesión económica en el país, a pesar de que los adversarios eso señalan, pero no toman en cuenta qué hay empleos, se mejora el salario, no hay inflación y que el peso se ha fortalecido, así como gobernabilidad.

Recordó que no se puede echar la culpa a los factores externos, pero lo cierto es que los países del mundo no están creciendo, pero en el caso de América Latina donde hay crecimiento hay conflictos.

Puntualizó que sobre el tema de los derechos humanos y la integración del nuevo titular de la CNDH, se espera que haya una buena decisión en elegir al presidente, pero arremetió en el sentido que “es más lo que ha ocultado y tapado” que lo que ha hecho para defender los derechos humanos.

“Han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo. Tan es así que vivimos, cuando la guerra, los indicios de letalidad eran los más altos del mundo y la CNDH no se daba por enterado, no se dieron por enterados, para qué tener organismos así”.

El Primer Mandatario abundó que están demasiado vinculados al régimen, por lo que pugnó que la CNDH debe estar dirigida por una persona con principios y que realmente sepa el dolor que causa la violación a los derechos humanos.

Recordó que a Rosario Ibarra de Piedra le tiene mucha admiración y respeto, pero la designación del presidente de la CNDH, no se base en personas que sepan de derechos humanos, “yo prefiero entregarles la encomienda a quienes sepan de violaciones a derechos humanos”.