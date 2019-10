Afirma AMLO que ni por asomo hay crisis económica en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni por asomo hay crisis económica y explicó que la renovación del fondo crediticio con el Fondo Monetario Internacional entre 70 y 74 mil millones de dólares, es porque hay confianza en México.

“La economía de México está sólida, no tenemos ni un asomo de crisis, de recesión […] Lo del Fondo Monetario Internacional no es por eso, ellos le están dando la confianza al gobierno de México y se considera que se puede mantener ese fondo, que no es gastar dinero de crédito o aumentar la deuda”, aclaró durante la conferencia mañanera.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente



.@lopezobrador_ por estimación de especialistas de @Banxico: Todavía no termina el año. Puede ser que aumente un poco el PIB https://t.co/ilRxO59kYp pic.twitter.com/Hv8YHAMGb8 — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 2, 2019

Ayer, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, que ya están en pláticas con el FMI para seguir blindando al país con la línea crediticia, la cual reducirán paulatinamente.

Afirmó que son buenas las relaciones financieras con banqueros y empresarios, pues con el respeto de los contratos suscritos en los sexenios pasados, como los de las rondas petroleras, es como si se hubiera concedido un derecho de amparo.

Adelantó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya firmó el contrato con la empresa Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad para arrancar con los trabajos de comunicación.

Finanzas La tasa del Banxico, entre las más altas del mundo

“Ayer ya se firmó un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y una empresa que ya tenía un contrato para este propósito, y se va a trabajar de manera conjunta con la nueva empresa que se creó filial de la Comisión Federal de Electricidad para iniciar ya los trabajos de comunicación por internet a todo el país”, comentó.

A fin de que para el 2021 haya internet en todas las plazas públicas, escuelas y centros de salud en todo el país, sobre todo, en las comunidades indígenas.