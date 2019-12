Finalmente terminaremos el peor acuerdo comercial, el TLCAN: Trump por T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó que finalmente se terminará con el pero acuerdo comercial para Estados Unidos, el TLCAN.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que lo importante de haber logrado el acuerdo con México y con Canadá es que “se pondrá fin” al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés), al que catalogó como “nuestro peor acuerdo comercial”.

America’s great USMCA Trade Bill is looking good. It will be the best and most important trade deal ever made by the USA. Good for everybody - Farmers, Manufacturers, Energy, Unions - tremendous support. Importantly, we will finally end our Country’s worst Trade Deal, NAFTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Trump aseguró que el nuevo acuerdo comercial entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) “Se ve bien” y que será “el mejor y más importante” acuerdo comercial que se haya logrado en su país.

Indicó que la próxima aprobación en el Congreso de Estados Unidos será “bueno para todos”, manifestando que será positivo el acuerdo para los productores agricultores, fabricantes, en materia de energía, así como un gran apoyo para los sindicatos y trabajadores.