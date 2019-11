Hackeo a Pemex no afecta distribución de combustible: Onexpo

Con la información que se actualiza y proviene directamente de las propias asociaciones de empresarios gasolineros de 32 estados “las estaciones se están abasteciendo y reciben los volúmenes que necesitan para cubrir la demanda”, por lo que el hackeo a Pemex no ha afectado la distribución de combustibles, confirmó la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), a través de su área de comunicación.

Esto, pese a que el despacho de pipas de gasolina y diésel en las terminales de almacenamiento continúa operando bajo el esquema de notas de remisión.

“Tanto de las empresas privadas como las del principal abastecedor Pemex”, trabaja con notas de remisión, expresó Federico Gómez del área de comunicación de Onexpo y comentó que por años, “el mercado operó así con remisiones”, por lo que hay conocimiento del proceso por parte de los participantes.

El representante de Onexpo confirmó que no ve signos de desabasto porque no hay compras de pánico, “el propio consumidor cuando detecta escasez hace filas y no hay filas esperando, eso es un hecho”.

Desde el domingo pasado, la empresa productiva del Estado recibió un ataque cibernético que afecto al 5 por ciento de las computadoras de la Torre Ejecutiva de Pemex, lo que obligó a la petrolera mexicana a trabajar de manera parcial mientras repara su sistema de información.