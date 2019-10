HSBC recortará hasta 10 mil puestos de trabajo para reducir costos: Financial Times

HSBC Holdings Plc planea recortar hasta 10 mil puestos de trabajo como parte del plan del presidente ejecutivo interino Noel Quinn para reducir los costos en el grupo financiero, reportó el domingo el Financial Times.

El plan representa el intento de recortar costos más ambicioso de HSBC en años, dijo el periódico, citando a dos personas enteradas del asunto. Agregó que los recortes se enfocarán principalmente en los roles mejor pagados.

HSBC podría anunciar el inicio de los recortes cuando reporte sus resultados financieros del tercer trimestre más tarde este mes, dijo el FT, citando a una persona al tanto del tema.

Finanzas Fallas en SPEI, por sobrecargas: Asociación de Bancos de México

Quinn se convirtió en presidente ejecutivo interino en agosto después de que el banco anunciara la sorpresiva partida de John Flint, argumentando que necesitaba un cambio en la cúpula para lidiar con "un ambiente global desafiante".

La salida de Flint fue resultado de diferencias de opinión con el presidente Mark Tucker sobre cuestiones que incluían sus visiones acerca de cómo hacer los recorte de costos, dijo a Reuters en agosto una persona familiarizada con el asunto.

HSBC to axe up to 10,000 jobs in cost-cutting drive https://t.co/30cmJA5gnQ — Financial Times (@FT) October 6, 2019

Los recortes difundidos por el periódico se conocen luego de que el prestamista dijera que iba a despedir unas cuatro mil personas este año, y de que emitiera una pronóstico para sus negocios más pesimista ante la escalada de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, un ciclo de reducción de tasas de referencia, los disturbios en Hong Kong, su principal mercado, y el Brexit.

HSBC no quiso hacer comentarios.