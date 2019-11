Pemex paga a sus trabajadores a pesar de hackeo

Petróleos Mexicanos pagó puntualmente a su plantilla laboral con todo y el adelanto para el Buen Fin, a pesar del hackeo que sufrió desde hace cinco días su sistema tecnológico.

La Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS) en conjunto con la Subdirección de Tecnologías de la Información, giró una circular en la que informa a los trabajadores los pasos para normalizar la situación y asegura que la nómina no tendrá problema.

Finanzas Hackers secuestran computadoras de Pemex

"Para su tranquilidad, el proceso de nómina fue aplicado correctamente, por lo que no deberá presentarse ningún problema en ese tema", se lee en la circular.

Añade que se comenzará a aplicar un plan de remediación por áreas en la que se dará prioridad a las actividades de operación de la empresa.

Los equipos afectados tendrán que ser reportados y especifica que "la información no se ha perdido, sino que fue encriptada o cifrada, por lo que existe la posibilidad de que en algún momento TI pueda desencriptar la información".

La agencia británica Reuters reveló que el equipo de informática forense MalwareHunter Team rastreó que hackers solicitaron 4.9 millones de dólares a Pemex para liberar las computadoras afectadas.

En la torre administrativa continua la restricción de no prender equipos dañados y los que no fueron afectados tienen la restricción de no conectarse a la red institucional.

En abril del año en curso el Consejo de Administración de Pemex aprobó una modificación a la estructura orgánica básica y eliminó la Dirección Corporativa de Tecnologías de la Información.