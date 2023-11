Universidad Iberoamericana se vincula con MiPymes para la transformación digital

La inversión en tecnología nunca va a ser dinero perdido, y las universidades tenemos qué ver cómo la educación puede ayudar a esta transformación. Muchas empresas micro, pequeñas y medianas apenas intentan hacer el cambio. Se trata de un trabajo grande, titánico para entender la mejor manera de digitalización, de automatización y de hacer estas tecnologías como parte de ellas.

Así lo estima el maestro Jorge Rivera Albarrán, coordinador de Transformación Digital del Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación de la Universidad Iberoamericana, en entrevista.

Al referirse al evento que la Coordinación de Transformación Digital realizó junto con la Coparmex, dijo que su objetivo principal fue involucrar a la Universidad Iberoamericana (UI) con todas aquellas empresas tanto pequeñas, micro y medianas para poder tener mayor información de los procesos que llevan a cabo para la digitalización.

“Para esta transformación, para este cambio tecnológico que vivimos de una manera exponencial, y México, no va a ser la excepción de estos cambios inmediatos que se dan en relación a la tecnología”, afirmó a El Sol de México.

En este foro participaron empresas MiPymes con académicos de la Universidad Iberoamericana para tener esta vinculación. “La Coordinación se vincula con el entorno para saber los cambios que se presentan para conocer las innovaciones tecnológicas y poder generar una orientación hacia el cambio”, aseveró.

"Una estructura que le permita empatar en determinado momento la tecnología con sus diferentes disciplinas, no solamente al ingeniero como tal, sino que nosotros damos servicio departamental a muchas carreras y disciplinas", precisó el maestro Rivera Albarrán.

"La intención es realmente conocer cómo la tecnología se lleva a cabo en diferentes organizaciones y diferentes giros organizacionales y no solo empresas que desarrollan tecnología sino empresas que la ocupan. Realmente es ver que actualmente tenemos muchas carreras, que la tecnología tiene un eje importante en su disciplina y que cada vez se hace más y más fuerte, subrayó.

Cada disciplina va a tener que ocupar cada vez más herramientas tecnológicas y de innovación para ser competitivas en el mercado.

El principal objetivo al realizar este evento fue tener esta vinculación con empresas, en este caso fueron las MiPymes. “La mejor tecnología no es la última sino la que se adapta a tus necesidades, se concluyó en este foro”, afirmó el maestro Rivera Albarrán.

Sobre la respuesta y cómo tomaron micro, pequeños y medianos empresarios, entrar a esta nueva etapa de digitalización dijo:

“Fue con mucho entusiasmo de saber que se puede trabajar en conjunto para este gran paso que se da. Se dio en las grandes empresas, pero muchas MiPymes apenas entienden la necesidad de hacer este cambio”, relató.

La aceptación fue positiva, entusiasta, preocupante por lo que deben hacer. Se trata de un trabajo grande, titánico para poder entender la mejor manera de digitalización, de automatización de hacer estas tecnologías como parte de ellos.

Y comparó esta actitud con un suceso que vivió México, hace años con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"En lugar de abrir las fronteras de manera inmediata, se le dio a los empresarios un tiempo, varios años para poderse adaptar a la tecnología y ser competitivos en industrias extranjeras. Muchos lo hicieron y muchos se quedaron dormidos, cuando se abrieron las fronteras y entró en vigor el Tratado muchas empresas desaparecieron o fueron absorbidas por gigantes internacionales. ¡Entonces, esto que no nos pase!", apuntó.

La tecnología es parte de nuestra vida y tenemos que apoyar, ayudar y trabajar junto con estas empresas para que realmente se vayan adaptando a estos cambios ya que cada vez son más rápidos

Rivera Albarrán





Preocupación por cómo implantar la tecnología

A este foro acudieron presidentes de empresas de Coparmex. Estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex, Germán Jalil Hernández y dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE Oriente).

También se invitó a rectores de otras universidades para ver cómo la educación puede ayudar a esta transformación. Entre otros a los de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca; la rectora de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli; el rector de la Universidad Politécnica de Pachuca.

¿Además de entusiasmo, comentó que había preocupación, en qué sentido?

-La preocupación principalmente de cómo implantar una tecnología. En una empresa de trasformación sí compro una máquina produzco 100 productos por hora y ahora que viene una nueva máquina vas a producir 200 por hora. Se duplica la producción.

Es un beneficio tangible con la adquisición de la nueva máquina. Es decir vas a invertir en una máquina en la que ves la producción de manera inmediata y tangible.

La tecnología es lo peor que puedo vender a alguien que no la entienda porque sus costos son intangibles. En este momento lo tienes que pagar y sus beneficios son intangibles, no se ven. No se ven reflejados en otras áreas de la organización, en la utilización de recursos, en la calidad, en el servicio que se da y la competitividad.

Y estos elementos son difíciles de evaluar sí no se tiene conocimiento del costo. Yo que vendo algo que tú me tienes que pagar ahorita, los beneficios son a largo plazo. No son inmediatos ni saber en qué áreas exactamente se va a reflejar.

Ahí sí se tiene que hacer un estudio muy detallado, que entienda el empresario que tiene una microempresa con 10 empleados que voy a venderle una tecnología que le va a dar beneficios muy grandes, pero a largo plazo.

Y eso tiene un valor estratégico muy importante: vas a ser competitivo, no vas a desaparecer. Además, la tecnología te va a brindar muchos beneficios como crear nuevos productos y la oportunidad de crecer o diversificar el giro.

El miedo, el impacto es la inversión y si esta inversión va a tener frutos o no. El foro fue un acercamiento para poder mostrar modelos de que se ayude y que tengan la certeza los empresarios de que la tecnología no va a ser dinero perdido.

Como al inicio de los años 70s en que la tecnología apenas se abría camino en las grandes organizaciones, invertían una cantidad exorbitante de dinero y no se tenía una planeación. Ese dinero casi se tiraba a la basura al comprar constantemente tecnología, dijo.

Pero en estos momentos la tecnología ya en sí, la planeación está consolidada es mucho más fácil, hay menos riesgo, hay más certeza y mayor análisis de tu mejor tecnología. Uuno de los puntos a que llegamos como conclusión es que:

La mejor tecnología no es la última sino la que se adapta a tus necesidades.

Cada organización necesita cierta tecnología por su contexto, giro y comportamiento. Entonces, esto es quitar ese miedo y resistencia al cambio.

No es colocarte y venderte la mejor tecnología de China y adaptarla aquí, sino realmente tener tu negocio y sugerir la tecnología que realmente se adapte a tus necesidades.

No es algo nuevo, pero sí tenemos que adaptarnos tecnológicamente rápido antes que nos ganen, aseguró.

Ya no tenemos mucho tiempo para adaptar esta tecnología en nuestras organizaciones sino solamente líneas de conducción y todo el conocimiento y generación de datos nos pueden servir para la toma de decisiones.

Todo lo que lleva atrás la DATA, todo lo que lleva atrás todas estas bases de datos, de conocer las necesidades del cliente y el entorno, es lo que me permite tomar decisiones para diferenciar y ubicar productos y estar de manera competitiva con organizaciones.

Entonces, es a lo que me refería a que hay poco tiempo. Debemos de tener acciones y meternos más no solamente en la generación de datos sino el saberlos interpretar. Y la Inteligencia Artificial (IA) nos puede ayudar.

Finalmente, el ser humano es la persona que tiene la sensibilidad, del entorno de su negocio y con el apoyo de estas herramientas inteligentes poder ayudar a tomar las mejores decisiones.

¿La IA es una herramienta de apoyo, porque las habilidades del ser humano, su cerebro, van a prevalecer?

-¡Claro! Es difícil que en estos momentos solamente le dejemos todo el papel a la IA. Nosotros tenemos el principal papel y es utilizarla solo como una herramienta.

Inauguró este Foro Nacional de Transfornación Digital para MuPymes, el rector de la Ibero, el doctor Gamaliel Hernández Martínez y participaron 8 personas directivos de Coparmex. Luego una conferencia magistral.