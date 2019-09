Unos 50 mil empleados de GM van a huelga en EU

4Unos 50 mil empleados de General Motors (GM) iniciaron este lunes su primera huelga en Estados Unidos en 12 años por un nuevo contrato colectivo.

Más de 46 mil trabajadores de 31 fábricas optaron por la protesta luego de que se estancaron las negociaciones entre GM y el poderoso sindicato AWU y el sábado expiró el convenio laboral vigente en los últimos cuatro años.

"La huelga puede ser un poco larga", dijo a la AFP Brian Rothenberg, portavoz de AWU. En las negociaciones apenas se acordó el 2% del nuevo convenio.

La producción de GM, que fue salvada de la bancarrota con miles de millones de dólares del gobierno de Barack Obama tras la crisis de 2008, estaba totalmente detenida este lunes, aseguró Rothenberg.

"Es nuestro último recurso", señaló Terry Dites, el principal negociador del sindicato. "Nos levantamos en defensa de derechos fundamentales para los trabajadores del país", dijo el domingo a la prensa.

El sindicato dice que las diferencias son sobre salarios, beneficios médicos, seguridad laboral y estatuto de los trabajadores temporarios.

"Nuestros miembros hablaron. Nosotros tomamos acciones y esta decisión no se tomó a la ligera", dijo Ted Krumm, otro de los negociadores.

Poco antes de comenzar la huelga en la pasada medianoche, el presidente Donald Trump tuiteó sobre el conflicto y dijo a las partes: "¡Reúnanse y lleguen a un acuerdo!".

Here we go again with General Motors and the United Auto Workers. Get together and make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Aspirantes a la candidatura presidencial demócrata en las elecciones del año que viene también recurrieron a Twitter para apoyar la huelga.

"Un trabajo es mucho más que el cheque del salario. Es dignidad y respeto", dijo el aspirante Joe Biden.

Su adversario Bernie Sanders demandó a GM "terminar con la codicia".

La mayor huelga en GM, según el diario The Wall Street Journal, fue en 2007 cuando 73 mil trabajadores de más de 89 instalaciones paralizaron tareas durante dos días.

En una nota, GM se declaró "decepcionada" por la huelga y dijo haber hecho una "fuerte oferta" para el nuevo convenio.

"Hemos negociado de buena fe y con sentido de urgencia. Nuestra meta sigue siendo construir un sólido futuro para nuestros empleados y nuestros negocios", agregó.